शराबबंदी वाले बिहार में चुनाव के लिए भेजी जा रही शराब यूपी में पकड़ी गई 

एसपी सिटी ने बताता कि गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ट्रक चालक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया और आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

  • अलीगढ़ पुलिस ने हरियाणा से बिहार भेजी जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की है
  • पकड़ी गई शराब में सात अलग-अलग ब्रांड की 387 पेटियां शामिल थीं जिनकी कीमत करीब पच्चीस से तीस लाख रुपये है
  • शराब से भरा ट्रक पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ा गया लेकिन ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था
अलीगढ़:

यूपी के अलीगढ़ में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है. ये शराब हरियाणा से बिहार भेजी जा रही थी. बिहार चुनाव से पहले पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है. शराब से भरा ट्रक पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान जब्त किया है. ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस पूरे नेटवर्क की तलाश में जुट गई है.

पुलिस ने हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही सात अलग-अलग ब्रांड की 387 पेटी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपये बताई जा रही है.

ये शराब की खेप बता रही है कि बिहार में चुनाव जीतने के लिए शराब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. बिहार में सालों से शराब पर प्रतिबंध है लेकिन अक्सर वहां शराब मिलने की खबरें आती रहती हैं. अब सवाल ये है कि ये शराब आख़िर मंगाया किसने है. संभावना है कि पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हो जाए. 

