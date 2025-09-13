बिहार की यात्रा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कोर कमेटी की लेंगे बैठक, नेताओं को देंगे जीत का मंत्र

बिहार में भले विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने का समय हो लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज (शनिवार को) बिहार दौरे पर हैं. जेपी नड्डा का यह दौरा विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति को धार देने वाला माना जा रहा है. अपने इस दौरे के दौरान जेपी नड्डा पार्टी के बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें आगामी चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे.

ये है नड्डा का शिड्यूल

सुबह ग्यारह बजकर दस मिनट पर वे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे. एयरपोर्ट से निकलने के बाद नड्डा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद दोपहर दो बजकर पंद्रह मिनट पर वे छपरा के लिए रवाना होंगे, जहां अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.शाम को चार बजकर पैंतालीस मिनट पर जेपी नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे.

बीजेपी कोर कमेटी की बैठक

जेपी नड्डा बीजेपी ऑफिस में कोर कमेटी की अहम बैठक में हिस्सा लेंगे. बैठक में प्रदेश भाजपा के तमाम बड़े नेता और मंत्री शामिल रहेंगे. इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों, सीट फार्मूले और संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी. नड्डा नेताओं से अब तक की तैयारियों की रिपोर्ट लेंगे और उन्हें नए टास्क भी सौंपेंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री की योजनाओं को बिहार में बड़े स्तर पर कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी रणनीति तैयार की जाएगी. कुल मिलाकर आज की बैठक के बाद बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तय हो जाएगी.