बिहार चुनावः पत्नियों का पत्ता साफ, पति खुद उतरे मैदान में, 2 महिला विधायकों ने दी 'कुर्बानी'

बिहार चुनाव में पत्नियों के टिकट काटकर पति खुद मैदान में उतर रहे हैं. पतियों के कारण अब तक दो महिला विधायकों के टिकट कट चुके हैं. बिहार के आगामी चुनाव में अब इन महिलाओं की जगह उनके पति ही उम्मीदवार हैं. मोकामा से विधायक नीलम देवी के पति अनंत सिंह ने मंगलवार को जेडीयू के टिकट पर्चा दाखिल कर दिया. वहीं, गौरा बौराम से विधायक स्वर्णा सिंह की जगह उनके पति सुजीत सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया गया है.

नीलम देवी की जगह सुजीत सिंह

सुजीत सिंह चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं. एक दिन पहले ही वह भाजपा में शामिल हुए थे. उनके पिता सुनील कुमार दरभंगा से विधान पार्षद रहे हैं. सुजीत सिंह की पत्नी स्वर्णा सिंह के बारे में बताएं तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में स्वर्णा सिंह ने विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था.

बीजेपी ने स्वर्णा सिंह की जगह उनके पति सुजीत सिंह को मैदान में उतारा है.

7 हजार वोटों से जीती थीं स्वर्णा सिंह

गौरा बौरम से चुनाव मैदान में उतरीं स्वर्णा सिंह ने करीब 7000 वोटों से जीत हासिल की थी. उन्हें कुल 59,538 वोट मिले थे, जो कुल मतों का 41.26% थे. वहीं राजद के अफजल अली खान को 52,258 वोट (कुल मत का 36.31%) मिले थे. लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राजीव कुमार ठाकुर को 9123 मत ही मिल पाए थे.

नीलम देवी की जगह अनंत सिंह

पत्नी की जगह खुद चुनावी मैदान में उतरने वाले दूसरे नेता अनंत सिंह हैं. 2020 के चुनाव में अनंत सिंह ने मोकामा से जीत हासिल की थी. लेकिन 2022 में सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी. इसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी जीत हासिल करके विधायक बनीं.

अनंत सिंह पत्नी नीलम देवी की जगह खुद मोकामा से मैदान में हैं.

अनंत सिंह ने हाल ही में जेल से बाहर आते ही खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था. उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी नीलम देवी ने क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया है. वह क्षेत्र में नहीं जाती हैं. लोग उनसे नाखुश हैं, इसलिए मैं खुद चुनाव लड़ूंगा. इस तरह अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को बेटिकट कर दिया और खुद चुनाव मैदान में उतरकर पर्चा भर दिया है.