बिहार चुनाव की उलटी गिनती शुरू, पटना पहुंची आयोग की टीम, आज दलों के साथ बैठक, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुआई में आयोग की टीम बिहार चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पटना पहुंच गई है. टीम में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी हैं.

  • बिहार चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने CEC ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी पटना पहुंच गए हैं
  • शनिवार को चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी. इसके बाद अधिकारियों, पुलिस अफसरों संग मीटिंग होगी
  • रविवार को कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा
बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुआई में भारत निर्वाचन आयोग की टीम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पटना पहुंच गई है. चुनाव आयोग की टीम दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची है. टीम में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी शामिल हैं. 

यात्रा के पहले दिन शनिवार को चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक करेगा. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ यह उच्चस्तरीय बैठक सुबह 10:00 बजे से ताज होटल में होगी. इस बैठक में बीजेपी , जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सहित प्रमुख दलों को आमंत्रित किया गया है. इस दौरान चुनाव को लेकर दलों के सुझाव और अपेक्षाएं सुनी जाएंगी. 

इसके बाद आयोग की बैठक जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ होगी. इस बैठक में चुनाव के दौरान प्रशासनिक तैयारियों और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की जाएगी. 

दौरे के दूसरे दिन 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग आयकर विभाग, पुलिस आदि के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा. इस बैठक में चुनाव के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के उपायों की समीक्षा होगी. 

इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों से बैठक होगी. फिर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य स्तर पर समन्वय से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली जाएगी.

5 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. इसमें अब तक हुई तैयारियों और आगे की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी. 

इससे पहले, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के आगामी आम चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किए जाने वाले सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के लिए ब्रीफिंग का आयोजन किया. बैठक में 287 आईएएस अधिकारी, 58 आईपीएस अधिकारी और आईआरएस, आईआरएएस, आईसीएएस तथा अन्य सेवाओं के 80 अधिकारियों सहित 425 अधिकारियों ने भाग लिया. यह ब्रीफिंग बैठक आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में आयोजित की गई.

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षकों को जानकारी दी. ज्ञानेश कुमार ने पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए उन्हें लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ बताया. आयोग की आंख और कान के रूप में केंद्रीय पर्यवेक्षकों को सभी चुनाव कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों से परिचित होने, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय जानकारी प्रदान करने और उनका कड़ाई से एवं निष्पक्ष अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया.

पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए उनके लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहें. पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करने और मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा हाल ही में की गई पहलों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए.

