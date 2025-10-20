महागठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं... RJD, कांग्रेस और CPI चुनाव में आमने-सामने, खुलकर होगी जंग

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध अब 'दोस्ताना लड़ाई' के रूप में खुलकर सामने आ गया है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) द्वारा 143 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद, गठबंधन के प्रमुख घटक दल RJD, कांग्रेस और CPI कम से कम 9 सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं.

RJD द्वारा 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने और कांग्रेस के लगभग 65 सीटों पर लड़ने की तैयारी से यह स्पष्ट है कि गठबंधन के अंदर सीटों की संख्या को लेकर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है.

RJD बनाम कांग्रेस: 5 सीटों पर सीधा टकराव

RJD की सूची के बाद, कांग्रेस और RJD के बीच पांच सीटों पर सीधा मुकाबला होने की स्थिति बन गई है. यह तब है जब RJD ने गठबंधन की मर्यादा रखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने उम्मीदवार नहीं उतारा है. जिन सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी की टक्कर मानी जा रही है.

नरकटियागंज (पश्चिमी चंपारण)

कहलगांव (भागलपुर)

सुल्तानगंज (भागलपुर)

लालगंज (वैशाली)

वैशाली (वैशाली)

ये सभी सीटें गठबंधन की रणनीति के लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि इन सीटों पर वोटों के बंटवारे का सीधा लाभ एनडीए खेमे को मिल सकता है.

कांग्रेस बनाम CPI: वाम दलों से भी तकरार

केवल RJD ही नहीं, कांग्रेस का टकराव वामपंथी दल CPI से भी दिख रहा है. गठबंधन के दो सहयोगी दल कम से कम चार सीटों पर आमने-सामने हैं.

बछवाड़ा (बेगूसराय)

रोसड़ा (समस्तीपुर)

राजापाकड़ (वैशाली)

बिहारशरीफ (नालंदा)