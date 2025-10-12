एक भी विधायक नहीं, लेकिन मिल गई 29 सीटें... बिहार NDA सीट शेयरिंग में चिराग ने कैसे मार ली बाजी?

NDA Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) को लेकर NDA ने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है. इसके तहत भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6-6 सीटें दी गई हैं. हालांकि इस ऐलान के बाद सबसे ज्‍यादा चर्चा चिराग पासवान (Chirag Paswan) की है. सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान बाजी मारने में कामयाब रहे हैं और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं.

चिराग पासवान की पार्टी का बिहार विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है. ऐसे में एनडीए नेताओं ने 29 सीटें देकर उन पर जबरदस्‍त विश्‍वास जताया है. उनकी अपेक्षा जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्‍तानी अवाम मोर्चा के विधानसभा में चार विधायक है. हालांकि एनडीए ने उन्‍हें छह सीटें ही दी हैं.

2020 में मिले थे 5.64 प्रतिशत वोट

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तत्कालीन लोजपा ने 135 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 134 हार गए. पार्टी को 5.64 प्रतिशत मत हासिल हुए थे. हालांकि, ‘चिराग फैक्टर' से जदयू को नुकसान झेलना पड़ा था. मटिहानी सीट से लोजपा के टिकट पर जीते राजकुमार सिंह बाद में जदयू में शामिल हो गए थे. बाद में लोजपा भी दो धड़ों में टूट गई. लोजपा (रामविलास) का नेतृत्व चिराग और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) की अगुवाई उनके चाचा पशुपति पारस कर रहे हैं.

पसंद की 3 सीटें लेने में भी कामयाब!

सूत्रों के मुताबिक, चिराग पासवान अपनी पसंद की तीन सीटें लेने में भी कामयाब रहे हैं. इन सीटों पर सबसे ज्‍यादा माथापच्‍ची की गई. सीट बंटवारे में हिसुआ, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर सीटें भी चिराग पासवान के खाते में गई है. हालांकि अभी केवल सीटों की संख्या का ऐलान हुआ है. कौन सी सीट किस पार्टी को जाएगी, इसे लेकर अभी तक चर्चा पूरी नहीं हुई है.

बता दें कि 2020 के बिहार चुनाव में भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 74 सीटों पर जीत मिली थी. वहीं जदयू ने 115 सीटों पर अपने उम्‍मीदवार उतारे थे और उन्‍हें 43 सीटों पर जीत मिली थी.