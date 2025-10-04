बिहार पहुंची चुनाव आयोग की टीम, क्या अब बजने वाला है चुनावी बिगुल? पढ़ें

बिहार में अभी चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं है. कहा जा रहा है कि आयोग अपने बिहार दौरे के बाद किसी भी समय तारीखों की घोषणा कर सकती है. आपको बता दें कि चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंच चुकी है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत वरीय अधिकारी शुक्रवार को पटना पहुंचे. शनिवार और रविवार को ज्ञानेश कुमार कई बैठकों में हिस्सा लेंगे. सबसे पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी. इस बैठक के लिए 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है.

इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे. दिलचस्प यह है कि इसमें बिहार चुनाव को प्रभावित करने वाले कई दल शामिल नहीं हो पाएंगे. जीतन राम मांझी की पार्टी हम, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बैठक का आमंत्रण नहीं भेजा गया है. उपेंद्र कुशवाहा की पुरानी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को आमंत्रण भेजा गया है लेकिन उनकी मौजूदा पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को आमंत्रित नहीं किया गया है. इन पार्टियों को मान्यता नहीं मिली है लेकिन यह पार्टियां बिहार चुनाव को प्रभावित करेंगी.

इस बैठक के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोग की टीम बैठक करेगी. कमिश्नर, आईजी, जिलाधिकारी और एसपी के साथ आज पूरे दिन बैठक होगी. इस बैठक में जिला स्तर पर हुई तैयारियों, आचार संहिता के दौरान नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी. रविवार को इन्फोर्समेंट एजेंसी के नोडल अधिकारियों के साथ सुबह साढ़े नौ से 11 बजे तक बैठक होगी.

चुनाव में एजेंसियों के बीच समन्वय और निष्पक्ष चुनाव कराने में एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा होगी.

साढ़े 11 से 12 बजे तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी.12 से 1 बजे तक मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक होगी। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. जिसमें आयोग अपनी पूरी तैयारियों की जानकारी देगा.

किन दलों को बैठक में बुलाया

भाजपा, कांग्रेस, जदयू, राजद, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, सीपीएम, माले, नेशनल पीपुल्स पार्टी, बसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, आम आदमी पार्टी को आमंत्रित किया गया है.