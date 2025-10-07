विज्ञापन
बिहार: बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक समाप्त, उम्मीदवार चयन पर दिल्ली में लगेगी अंतिम मुहर

चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. एनडीए नेता चुनाव की तारीखों को लेकर उत्साहित हैं. केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने भी बिहार चुनाव की तारीखों का स्वागत किया और प्रदेश में एनडीए की जीत का दावा किया.

  • बिहार में बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों पर चर्चा
  • बीजेपी की बैठक में 110 सीटों पर विचार-विमर्श हुआ, लेकिन अंतिम सूची केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिल्ली में तय होगी
  • प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीट शेयरिंग का मामला जल्द सुलझाया जाएगा और उम्मीदवार चयन शुरू होगा
पटना:

बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की दो दिवसीय बैठक समाप्त हो गई है. इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और उम्मीदवार चयन पर विस्तृत चर्चा हुई. सूत्रों के अनुसार, बैठक में कुल 110 सीटों पर मंथन किया गया. हर सीट के लिए एक से अधिक नामों पर चर्चा की गई है. अब इन सभी नामों की अंतिम स्क्रूटिनी दिल्ली में होगी, जहां केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर लगाएगा.

दिलीप जायसवाल ने क्या कहा

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी लगातार दूसरे दिन भी बैठक में गहन विचार-विमर्श करती रही. आज बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक लगातार दूसरे दिन चली. इस बैठक में सीटिंग सीट्स के ऊपर चर्चा की गई. सभी सदस्यों ने सुझाव दिया कि हमारा प्रत्याशी इतना मजबूत हो कि 1-1 सीट जीतने में सफल हो. उन्होंने बताया कि सीट शेयरिंग का मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा, जो सीट बीजेपी के हिस्से में आएंगी, उन पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

टिकट बंटवारे पर कौन करेगा फैसला

प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया कि किसका टिकट कटेगा और किसे मिलेगा, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा. जिसने भी अपना बायोडाटा दिया है और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, हम मेरिट के आधार पर उनकी सूची तैयार कर रहे हैं. दक्षिण बिहार, शाहाबाद और मगध क्षेत्र को इस बार एनडीए के लिए प्राथमिकता दी गई है. सीट शेयरिंग के बाद इन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के चयन पर विशेष चर्चा की जाएगी.

दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम लोग स्वच्छ विचार कर, योग्य और विजयी उम्मीदवार का चयन करेंगे. चिराग पासवान और एनडीए गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमारे बीच किसी भी तरह की नाराज़गी नहीं है. पार्टी का लक्ष्य एकजुट होकर सभी सीटों पर जीत दर्ज करना है.

  • बीजेपी चुनाव समिति की दो दिवसीय बैठक संपन्न
  • 110 सीटों पर हुई चर्चा, कई नामों पर विचार
  • दिल्ली में होगी उम्मीदवारों के नाम की अंतिम स्क्रूटिनी
  • सीट शेयरिंग का समाधान जल्द — दिलीप जायसवाल
  • दक्षिण बिहार, शाहाबाद और मगध क्षेत्र पर रहेगा फोकस
  • एनडीए गठबंधन में नहीं है कोई मतभेद

बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव

बीजेपी 102 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन चर्चा 110 सीटो पर हुईं थी. मगर गठबंधन में 101-102 सीट ही बीजेपी को मिल पाएगी. बिहार बीजेपी की यह बैठक पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है. अब निगाहें दिल्ली पर हैं, जहां शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि बिहार चुनाव में बीजेपी किन चेहरों के साथ मैदान में उतरेगी. बीजेपी आंतरिक सर्वे एवं फीडबैक को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्तमान विधायकों के टिकट काट सकती है. पार्टी इस बार “नए चेहरे” लाने पर विचाररत है.

एकरूप रूप से बताया जा रहा है कि बैठक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई, और लगभग तीन नामों की सूची तैयार की जाएगी. केंद्रीय नेतृत्व को टिकटों की अंतिम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, राज्य स्तर पर केवल नाम प्रस्तावित किए जाएंगे. सीट शेयरिंग की वार्ताएं तेज गति से हो रही हैं और एनडीए सहयोगियों के साथ समन्वय पर ज़ोर है. बीजेपी इस चुनाव में प्रदर्शन, रिपोर्ट कार्ड और युवा चेहरे को महत्व दे रही है, जिससे वर्तमान विधायकों के टिकट कटने की संभावना बनी है. 

