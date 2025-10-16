बिहार में ओवैसी के उम्मीदवार के नामांकन में बिरयानी के लिए मच गई मार 

बिहार चुनाव को लेकर सियासी पारा हर बीतते दिन के साथ और चढ़ता जा रहा है. इस चुनावी माहौल में नेताओं के नामांकन में समर्थकों की भारी भीड़ एक आम सी बात है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी प्रत्याशी के नामांकन से पहले की दावत में बिरयानी की लूट के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी. ऐसा हुआ है बिहार के किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में. बिरयानी लूट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लोगों की भीड़ बिरयानी लूटने के लिए के दूसरे पर चढ़ते और कैसे भी करके बिरायानी लूटने की कोशिश करते दिख रहे हैं.

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने नामांकन से पहले अपने समर्थकों के लिए बिरयानी की दावत रखी थी. इसी दावत के दौरान उनके समर्थकों में बिरयानी को लेकर लूट मच गई. इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि जिसे जैसे मौका मिल रहा है वो पैसे बिरयानी पर हाथ साफ करता दिख रहा है.