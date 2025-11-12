विज्ञापन
बिहार में फिर से नीतीशे कुमार... अब VoteVibe के एग्जिट पोल में NDA को बहुमत, महागठबंधन पीछे

वोट वाइब के एग्जिट पोल के मुताबिक, एनडीए को 125-145 सीटें मिल सकती हैं. वहीं महागठबंधन को 95 से 115 के बीच सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.

  • वोट वाइब के एग्जिट पोल में बिहार चुनाव में NDA को 125 से 145 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है
  • महागठबंधन को 95-115 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. जन सुराज 2 से कम सीटों पर सिमट सकती है
  • एक दिन पहले NDTV के पोल ऑफ पोल्स में NDA को 147 और महागठबंधन को 90 सीटें मिलने का अनुमान था
बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म होने के एक दिन बाद बुधवार को एक नया एग्जिट पोल सर्वे आया. वोट वाइब के इस सर्वे में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. इस एग्जिट पोल के मुताबिक, एनडीए को 125-145 सीटें मिल सकती हैं. वहीं महागठबंधन को 95 से 115 के बीच सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. इस सर्वे में कई अन्य अहम मसलों पर रायशुमारी करके नतीजे निकाले गए हैं. 

वोट वाइब एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को शून्य से 2 सीटों के बीच मिलने की संभावना जताई गई है. वहीं अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें आने की बात कही गई है. वोट वाइब का एग्जिट पोल भी एक दिन पहले आए अधिकतर पोल की तरह बिहार में एनडीए सरकार बने रहने की संभावना जता रहा है. NDTV के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 147 सीटें और महागठबंधन को 90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था. 

बिहार में किस गठबंधन को कितने वोट मिले, इसे लेकर वोट वाइब न ओवरऑल के अलावा युवाओं और महिलाओं पर अलग से सर्वे किया है. इसके मुताबिक एनडीए को सबसे ज्यादा 45.3 फीसदी वोट मिलने की संभावना है. हालांकि महागठबंधन ज्यादा पीछे नहीं है और उसे 41.9 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है. जन सुराज को 5.2 फीसदी और अन्य को 7.6 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं. 

वोट वाइब एग्जिट पोल्स की मानें तो युवाओं ने एनडीए से ज्यादा महागठबंधन को वोट दिया है. इसके मुताबिक महागठबंधन को युवाओं के 43.9 फीसदी और एनडीए को 42.4 फीसदी वोट मिल सकते हैं. जन सुराज को युवाओं के 5.4 प्रतिशत वोट मिलने की बात कही गई है. 

ये भी देखें- EXIT POLL का निचोड़: बिहार में बस नीतीशे कुमार, पार्टनर BJP से भी निकले पार

वोट वाइब का आकलन है कि महिला वोटरों ने एकतरफा तरीके से एनडीए को वोट किया है. उसके मुताबिक 48.5 फीसदी महिला मतदाताओं ने एनडीए को वोट दिए हैं. वहीं महागठबंधन को 37.9 फीसदी महिला वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है. इस तरह एनडीए और महागठबंधन के बीच महिला वोटों में 10.6 फीसदी का बड़ा अंतर दिखाया गया है. पुरुष वोटरों में एनडीए (42.1%) से ज्यादा महागठबंधन (46%) के प्रति झुकाव बताया गया है. 

ये भी देखें- Bihar Exit poll: सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव पहली पसंद, नीतीश भी रह गए पीछे!

एक बार स्पष्ट कर दें कि एग्जिट पोल चुनिंदा लोगों की राय के आधार पर लगाए गए अनुमान होते हैं. इन्हें चुनाव नतीजा नहीं माना जा सकता है. चुनावों के परिणामों की घोषणा 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद होगी. वोट वाइब ने बताया है कि उसने करीब 20 हजार लोगों की राय लेकर यह एग्जिट पोल तैयार किया है. इसमें 60% महिला और 40% पुरुष मतदाता थे. 80 फीसदी ग्रामीण और 20 फीसदी शहरी इलाकों में लोगों की राय ली गई थी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

Bihar Election, Bihar Election Exit Polls, Bihar Exit Polls 2025
