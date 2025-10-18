Bihar Election 2025: यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भरा नामांकन, जन सुराज के टिकट पर चनपटिया से लड़ेंगे चुनाव

Bihar Election 2025: यूट्यूबर मनीष कश्यप ने 18 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पश्चिम चंपारण जिले की चनपटिया विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. वह चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी 'जन सुराज' के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं. नामांकन से पहले और बाद में मनीष कश्यप के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे.

'भ्रष्टाचार सात दिन में खत्म कर दूंगा'

नामांकन भरने के बाद मनीष कश्यप ने कहा, "विधायक बनते ही अंचल ब्लॉक से भ्रष्टाचार सात दिन में खत्म कर दूंगा. बंद चीनी मिल खुलेंगे. स्टील प्लांट एक साल में खुल जाएगा. एक साल के अंदर सभी स्कूल ठीक हो जाएंगे. अस्पताल दुरुस्त हो जायेगा. पांच साल में नया चनपटिया होगा."

जुलाई 2025 में जन सुराज पार्टी से जुड़े

जन सुराज पार्टी ने हाल ही में मनीष कश्यप को चनपटिया विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था. बता दें कि इससे पहले मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जुलाई 2025 में प्रशांत किशोर के जन सुराज से जुड़ गए थे.

2020 विधानसभा चुनावों में मिली थी हार

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मनीष कश्यप ने इसी चनपटिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, हालांकि तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इस बार जन सुराज के प्रत्याशी के रूप में उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक उमाकांत सिंह और महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के अभिषेक रंजन उम्मीदवार हैं.