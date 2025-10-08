विज्ञापन
अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव से लेकर पवन सिंह तक, बिहार चुनाव से पहले जान लीजिए कौन कितना अमीर

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है, तमाम भोजपुरी स्टार्स भी इस बार चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं.

बिहार चुनाव में नजर आ सकते हैं कई भोजपुरी स्टार्स

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इसके साथ ही अब तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है, वहीं सीट बंटवारे के समीकरण भी बनाए जा रहे हैं. इसी बीच बिहार में कई सुपरस्टार भी चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं. पवन सिंह पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, वहीं अब मैथिली ठाकुर ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. उनके अलावा खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह और रितेश पांडे जैसे लोग भी चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं. आइए जानते हैं कि इन भोजपुरी सुपरस्टार्स की नेटवर्थ कितनी है और कमाई के मामले में कौन सबसे ऊपर है. 

अक्षरा सिंह का बोलबाला

भोजपुरी इंडस्ट्री में हसीनाओं का खूब बोलबाला रहा है. ऐसे में अक्षरा सिंह का नाम उन हसीनाओं में सबसे ऊपर आता है, जो सबसे ज्यादा कमाई करती हैं. एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं. हाल ही में उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की है. इससे पहले अक्षरा सिंह को प्रशांत किशोर के साथ भी देखा गया था. अक्षरा सिंह की नेटवर्थ की बात करें तो ये 50 करोड़ से ज्यादा है. 

पवन सिंह की नेटवर्थ

भोजपुरी स्टार पवन सिंह इस बार बीजेपी के खेमे से मैदान में उतरने जा रहे हैं. इससे पहले उन्होंवने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ा. अब बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में कर लिया है और चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है. पवन सिंह के लाखों फॉलोअर्स हैं और नेटवर्थ के मामले में भी वो काफी आगे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन सिंह की नेटवर्थ 40 करोड़ से ज्यादा है. 

चुनाव में मैथिली के साथ भोजपुरिया तड़का, मैदान में कई सुपरस्टार चेहरे, फॉलोअर्स पर पार्टियों की नजर

खेसारी लाल यादव 

बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव को भी चुनावी मैदान में देखा जा सकता है. हालांकि अब तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आरजेडी के टिकट से खेसारी चुनाव लड़ सकते हैं. खेसारी की अखिलेश यादव से काफी नजदीकियां हैं. खेसारी लाल की नेटवर्थ की बात करें तो ये करीबी 18 से 20 करोड़ तक है. 

रितेश पांडे भी जीते हैं लग्जरी लाइफ

भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडे भी इस बार बिहार के चुनावी दंगल में हाथ आजमाने जा रहे हैं. रितेश पांडे हाल ही में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल हो चुके हैं. इसके साथ ही रितेश ने चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया था. लाखों फॉलोअर्स वाले रितेश पांडे की नेटवर्थ करीब 15 करोड़ तक बताई जाती है. 

