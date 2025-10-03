तेजस्वी की सीट पर 15 हजार तो प्रशांत किशोर की संभावित सीट पर 8 हजार नाम कटे

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है. आयोग के मुताबिक बिहार में 7.42 करोड़ मतदाता चुनावों में वोट करेगें. 1 जनवरी 2025 को जारी मतदाता सूची के मुकाबले अंतिम मतदाता सूची में 38 लाख मतदाता कम हुए हैं.
राघोपुर में कम हुए 15,407 वोटर्स
बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव वैशाली जिले के राघोपुर सीट से चुनाव लड़ते है. इस सीट पर एफआईआर के बाद आए आंकड़ों की माने तो यहां पर 1 जनवरी के मुकाबले 15,407 वोटर्स कम हुए हैं, जिसमें 6,350 पुरूष और 9,057 महिला मतदाताएं हैं. इस सीट पर साल 2020 में तेजस्वी यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार सतीश यादव को 38 हजार वोट के अंतर से हराया था. साल 2015 के बाद से लगातार दो बार तेजस्वी यहां से चुनाव जीते हैं. इससे पहले उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ लालू यादव भी इस सीट पर चुनाव जीत चुके हैं.
करगहर में कम हुए 8,631 वोटर्स
प्रशांत किशोर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसके बार में अभी कुछ कंफर्म नहीं है. हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रोहतास जिले की करगहर सीट से लड़ने की बात कही थी. इस सीट पर 1 जनवरी 2025 की मतदाता सूची और एफआईआर के फाइनल आंकड़ों को देखें तो इस सीट पर 8,631 वोटर्स कम हुए हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स 920 और महिलाएं 7,709 कम हुई हैं. साल 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 4,083 वोट से जीत हासिल की थी. यहां जेडीयू दूसरे नंबर पर रही थी.
महुवा में कम हुए 4,629 वोटर्स कम
तेजप्रताव यादव, बिहार के पूर्व मंत्री और लालू यादव के बेटे भी अपने भाई की तरह वैशाली जिले के महुवा सीट से 2020 में चुनाव जीते हैं. इस सीट पर एसआईआर के बाद 4,629 वोटर्स कम हुए हैं, जिसमें 2,860 पुरुष और 1,770 महिला वोटर्स हैं. तेजप्रताप ने 13,770 वोटों से जेडीयू के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी.
लखीसराय विधानसभा में कम हुए 15,323 मतदाता
बिहार के एक और बड़े नेता हैं विजय सिन्हा. वर्तमान में बिहार के उपमुख्यमंत्री बीजेपी के बड़े नेता हैं. वह लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा सीट पर साल 2010 से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को 10,483 वोट से हराया था. इस सीट की बात करें तो एसआईआर के बाद यहां पर 15,323 मतदाता कम हुए हैं, जिसमें 6,389 पुरुष और 8,966 महिला मतदाता शामिल हैं. अभी यहां 3.8 लाख मतदाता हैं, जो बिहार विधानसभा चुनावों में वोट करेगें.
कुटुंबा विधानसभा में कम हुए 13,472 वोटर्स
कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा विधानसभा सीट से विधायक हैं. यह सीट परिसीमन के बाद साल 2010 के बाद अस्तित्व में आई. यहां पर साल 2015 से लगातार राजेश राम चुनाव जीत रहे हैं. पिछले चुनाव में 16,653 वोटों से राम ने जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार को हराया था. इस सीट पर एसआईआर के बाद 13,472 मतदाता कम हुए हैं. 2.8 लाख मतदाता से कम होकर अब यहां पर 2.7 लाख मतदाता रह गए हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं