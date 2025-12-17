बिहार: बुजुर्ग चाचा की मौत के सदमे में 8 घंटे बाद ही भतीजे की भी हुई मौत

बिहार के औरंगाबाद जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है.यहां एक ही परिवार में 2 मौतें हो जाने से कोहराम मच गया.बुजुर्ग चाचा की पहले मौत हो गई तो वहीं सदमे में भतीजे की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई.घर में एक साथ दो मौत हो जाने से न केवल परिवार के लोग सदमे में हैं,बल्कि गांव में शोक व्याप्त हैं.

मामला मदनपुर थाना क्षेत्र के मोखेता गांव का है. मृतक की पहचान उस गांव निवासी समाजसेवी 60 वर्षीय सिद्धि सिंह एवं 55 वर्षीय अजय कुमार सिंह के रूप में की गई है.चाचा-भतीजे की एक ही दिन हुई इस मौत ने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया.

जानकारी के मुताबिक पहले चाचा सिद्धि सिंह की मौत हो गई तो वहीं करीब आठ घंटे बाद सदमे से भतीजे अजय की मौत हो गई.परिजनों ने बताया कि अजय के तीन बेटे हैं. अजय की मौत के बाद पत्नी देवंती देवी का रो रोकर बुरा हाल है.पूर्व सैनिक जेपी सिंह ने बताया चाचा की अर्थी निकली नहीं कि भतीजे की मौत हो गई. (इनपुट आदित्य कुमार)