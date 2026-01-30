विज्ञापन
मैं सिर पर कफन बांधकर निकला हूं...भू-माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों को बिहार के डिप्टी CM की चेतावनी

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है.

बिहार डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा
  • बिहार डिप्टी CM ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया
  • भूमि माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ किसी भी दबाव से डरे बिना कड़ी कार्रवाई जारी रखेंगे
  • डिप्टी सीएम ने कहा कि जो अधिकारी, कर्मचारी भू-माफियाओं के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा
पटना:

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में फैली गड़बड़ियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने सख्त लहजे में एकदम साफ कर दिया कि भूमि माफियाओं और भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किसी भी सूरत में नहीं रुकेगी. उपमुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि वे अपराधियों से चुनाव लड़कर जीते हैं और किसी भी तरह के दबाव से डरने वाले नहीं हैं. विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिस क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां अपराधियों से मुकाबला कर उन्होंने जीत हासिल की है.

सिर पर कफन बांधकर निकले हैं...

इसके साथ ही उन्होंने भू-माफियाओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस अभियान के लिए वे “सिर पर कफन बांधकर” निकले हैं. उन्होंने कहा कि वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को अपना आदर्श मानकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ किया कि भू-माफियाओं और उनके संरक्षण में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

भू-माफियाओं को सख्त चेतावनी

डिप्टी सीएम ने कहा कि जो पदाधिकारी भू-माफियाओं, दलालों और बिचौलियों के लिए काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध करते हैं, वे जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं. आगे कहा कि विभाग के वे कर्मी जो ईमानदारी से जनता के लिए काम करना चाहते हैं, वे इस अभियान का विरोध नहीं करेंगे. लेकिन जो लोग गलत कार्यों में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ ठोस प्रमाण के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा जारी

भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक अंचल अधिकारी (सीओ) को निलंबित किए जाने पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई सरकार की उसी नीति का हिस्सा है, जिसके तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया गया है और यह आगे भी जारी रहेगा. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह भी जानकारी दी कि आगामी दिनों में मिथिलांचल की धरती दरभंगा में भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम के दौरान वे स्वयं जनता से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान की दिशा में कदम उठाएंगे.

