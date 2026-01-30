विज्ञापन
विशेष लिंक

मां को किसी ने नहीं दिया कंधा तो बेटियों ने उठाई अर्थी, मुखाग्नि भी दी; बिहार से आई रुला देने वाली तस्वीर

बिहार के एक गांव से ऐसा मामला सामने आया है जो दिल को झकझोर देने वाला है. यहां एक महिला की मौत के बाद किसी ने कंधा नहीं दिया तो बेटियों ने ही अंतिम संस्कार किया और मां को मुखाग्नि दी.

Read Time: 2 mins
Share
मां को किसी ने नहीं दिया कंधा तो बेटियों ने उठाई अर्थी, मुखाग्नि भी दी; बिहार से आई रुला देने वाली तस्वीर
  • बिहार के छपरा के जवईनियां गांव में एक गरीब महिला की मौत पर कोई ग्रामीण कंधा देने नहीं आया था
  • महिला की दो बेटियों ने अकेले ही मां का अंतिम संस्कार और मुखाग्नि दी थी
  • परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था और पिछले डेढ़ साल से तंगी में जीवन यापन कर रहा था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
सारण छपरा:

बिहार के छपरा से लगभग 22 किलोमीटर दूर मढोरा के पास जवईनियां गांव से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो न सिर्फ दिल दहलाती है, बल्कि इस बात के लिए सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं. मामला कुछ यूं है कि गांव में एक गरीब महिला की मौत हो जाती है तो गांव से कोई कंधा देने वाला नहीं आया. आखिरकार दो बेटियों ने ही मां को कंधा दिया और मुखाग्नि भी दी. 

बताया जा रहा है कि गरीबी इतनी है कि समाज ने मुंह फेर लिया. गांव वाले कंधा देने भी नहीं आए. बेटियों ने जैसे-तैसे अंतिम संस्कार तो कर दिया लेकिन अब तेरहवीं के लिए बेटियां दर-दर भटक रही हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

किसी ने क्यों नहीं दिया कंधा?

डेढ़ साल पहले बबीता देवी के पति रविंद्र सिंह की मौत हो गई थी. अब बबीता देवी की भी कुछ दिन पहले मौत हो गई. अब घर में सिर्फ उनकी दो बेटियां ही बची हैं. रविंद्र सिंह की मौत के बाद से ही परिवार आर्थिक तंगी में जीवन काट रहा था. अब मां की मौत के बाद भी कोई कंधा देने तक नहीं आया. इसके बाद बच्चियों ने ही हिम्मत जुटाकर मां का अंतिम संस्कार किया और मुखाग्नि दी. गांव वालों का कहना है कि परिवार बहुत गरीब है और समाज से कट गया था. इसलिए कोई कंधा देने भी नहीं पहुंचा.

Latest and Breaking News on NDTV

श्राद्ध के लिए मांग रहीं मदद

दोनों बेटियां अब गांव के साथ-साथ प्रशासन से मां के श्राद्ध के लिए मदद की गुहार लगा रहीं हैं. उन्होंने जैसे-तैसे अंतिम संस्कार तो कर दिया लेकिन तेरहवीं के लिए न तो पैसे हैं और न कोई सहारा और न ही कोई मदद करने वाला है. लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन और समाज आगे आए तो दोनों बेटियों को थोड़ी राहत मिल सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saran Chhapra, Chhapra News, Bihar News, Daughters Performed Last Rites
Get App for Better Experience
Install Now