दानापुर में एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव के समर्थन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का रोड शो, जनसैलाब उमड़ा

रोड शो में शामिल कैबिनेट मंत्री जनक चमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “एनडीए को अपार जन समर्थन मिल रहा है. जहां-जहां हमारे नेता जा रहे हैं, वहां जनता का सैलाब उमड़ रहा है. (गौरव कुमार की रिपोर्ट)

  • रामकृपाल यादव के समर्थन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बिहार के मंत्री जनक चमार ने भव्य रोड शो किया
  • रोड शो के दौरान हजारों लोगों ने भाजपा और जदयू के झंडे लेकर “जय मोदी, जय नीतीश” के नारे लगाकर समर्थन जताया
  • जनक चमार ने कहा कि बिहार की जनता सुशासन की सरकार के साथ है और भ्रष्टाचार के प्रतीक को वोट से जवाब देगी
दानापुर :

दानापुर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव के समर्थन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बिहार के कैबिनेट मंत्री जनक चमार ने भव्य रोड शो किया. दानापुर की सड़कों पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ी थी. हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, हाथों में भाजपा और जदयू के झंडे, और “जय मोदी, जय नीतीश के नारे गूंजते रहे. रोड शो की शुरुआत एनडीए के स्थानीय कार्यालय से हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए दानापुर बाजार, खगौल रोड और साईं मंदिर तक पहुंचा. इस दौरान पूरे इलाके में जश्न का माहौल दिखाई दिया. समर्थक फूल-मालाओं से स्वागत करते हुए रामकृपाल यादव जिंदाबाद के नारे लगाते रहे.

जन समर्थन से गदगद दिखे एनडीए नेता

रोड शो में शामिल कैबिनेट मंत्री जनक चमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “एनडीए को अपार जन समर्थन मिल रहा है. जहां-जहां हमारे नेता जा रहे हैं, वहां जनता का सैलाब उमड़ रहा है. बिहार के लोग एक बार फिर सुशासन की सरकार के साथ हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि “बिहार की जनता अब जंगलराज को कभी वापस नहीं आने देगी. जो लोग भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं — लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव — वे फिर से बिहार पर शासन करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें जवाब देगी. तेजस्वी यादव खुद बेरोजगार हैं, उनकी बहन राज्यसभा पहुंच गईं, और जनता देख रही है कि अवसरवाद और परिवारवाद का ये खेल अब नहीं चलेगा.

जनक चमार ने कहा कि “बिहार की जनता एनडीए के साथ है और दानापुर में रामकृपाल यादव की ऐतिहासिक जीत तय है. लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है. आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब वोट से देगी. रेखा गुप्ता ने कहा—‘गुंडागर्दी और दबंगई से जीतने वाले हारेंगे'.

रोड शो के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी एनडीए उम्मीदवार के लिए जनता से समर्थन मांगा. उन्होंने कहा कि “बिहार में एनडीए की सरकार बड़ी जीत के साथ बनेगी. जनता अब तय कर चुकी है कि विकास, सुरक्षा और सम्मान के रास्ते पर ही बिहार आगे बढ़ेगा. रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा—“जो लोग दबंगई, गुंडागर्दी और रंगदारी के बल पर राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें बिहार की जनता सबक सिखाने जा रही है. अब लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं. बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि वे एनडीए के उम्मीदवार रामकृपाल यादव जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे.”

उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश और बिहार विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है. महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, और गरीबों के जीवन में सुधार आया है. बिहार अब पुराने दिनों में लौटना नहीं चाहता.

दानापुर की जनता में उत्साह का माहौल

रेखा गुप्ता और जनक चमार का रोड शो जब दानापुर के मुख्य बाजार से गुजरा, तो छतों और बालकनियों से लोग फूल बरसाते नजर आए. बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी मोदी-नीतीश जिंदाबाद और रामकृपाल यादव एक बार फिर के नारे लगा रहे थे. कई जगह ढोल-नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने रेखा गुप्ता का स्वागत किया. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी पूरे मार्ग पर तैनात रहे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

एनडीए नेताओं ने कहा कि दानापुर में रामकृपाल यादव का जनाधार बेहद मजबूत है. उन्होंने हमेशा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी है — चाहे सड़क हो, शिक्षा हो या विकास योजनाएं. एनडीए नेताओं का दावा है कि इस बार की जीत पिछली बार से कहीं अधिक अंतर से होगी. रेखा गुप्ता ने कहा कि दानापुर की जनता जानती है कि रामकृपाल यादव जी ने कभी जनता से दूरी नहीं बनाई. वे जमीन से जुड़े नेता हैं और बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

दानापुर का यह रोड शो एनडीए के लिए शक्ति प्रदर्शन साबित हुआ. हजारों की भीड़ और नेताओं के जोश ने साफ कर दिया कि मुकाबला दिलचस्प होगा, पर एनडीए इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. रेखा गुप्ता और जनक चमार दोनों के संदेश स्पष्ट थे—“बिहार अब विकास के रास्ते पर है, और जनता इसे पटरी से उतरने नहीं देगी.

एनडीए को जन सैलाब का समर्थन मिल रहा है, लोग जंगलराज को कभी वापस नहीं आने देंगे। नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की सरकार है. जो लोग गुंडागर्दी और दबंगई से जीतना चाहते हैं, बिहार की जनता उन्हें जवाब देगी. 

