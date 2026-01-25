पीड़िता को बिहारशरीफ कैसे लेकर पहुंचे आरोपी? गैंगरेप मामले में पुलिस ने गठित की एसआईटी

बिहार के नालंदा जिले के बिहारशरीफ में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. परिजनों ने 4 आरोपियों पर लड़की के अपहरण और गैंगरेप का आरोप लगाया था. इस मामले में नालंदा के पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने बताया कि एसआईटी का गठन किया गया है और आरोपियों की तलाश में उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. फिलहाल पुलिस यह जानकारी एकत्रित कर रही है कि आखिर पीड़िता को आरोपी गयाजी से नालंदा कैसे लेकर आए?

पीड़िता के पिता ने बताया कि वे अपनी पत्नी और पीड़िता के साथ गया जिले के कर्माऊनी में बैलून बेचने गए थे. वहीं से 22 जनवरी को दोपहर 2 बजे चार लड़कों ने उनकी बेटी को कोई नशीली चीज से बेहोश किया और बिहार शरीफ ले आए. पीड़िता के माता - पिता ने उसे ढूंढने की कोशिश की, उसके नंबर पर फोन भी किया.

पीड़िता को बाइक पर लेकर जा रहा था आरोपी

उन्‍होंने बताया कि शाम 6 बजे पीड़िता से बात भी हुई, तब पीड़िता ने बताया कि वह सुरक्षित है और उसकी चिंता न की जाए. परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने ऐसा कहने के लिए दबाव बनाया था, चारों ने पीड़ित का रेप किया. 23 जनवरी की शाम पीड़िता परिजनों की मिली, तब एक आरोपी पीड़िता को बाइक पर लेकर जा रहा था. हालांकि आरोपी भागने में कामयाब रहा. 24 जनवरी को पीड़िता के बयान पर थाने में मामला दर्ज कराया.

लड़की की फोटो वायरल कर चुका है आरोपी

पीड़िता के पिता ने बताया कि मुख्य आरोपी गोलू पहले भी उनकी बेटी को परेशान करता था. धनतेरस के दिन आरोपी ने पीड़ित के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी थी, तब पीड़िता के पिता ने आरोपी के पिता से शिकायत की थी. स्थानीय लोगों ने भी आरोपी के पिता पर दबाव बनाया था. उसके बाद आरोपी ने ऐसी गलती न दोहराने की बात की थी. इसलिए परिवार ने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. एहतियात बरतते हुए परिवार लड़की को लेकर बिहारशरीफ से गया चला गया था, लेकिन आरोपी वहां पहुंच गए और इस घटना को अंजाम दिया. परिवार आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है.

SIT का गठन, संभावित ठिकानों पर छापेमारी

नालंदा के पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने बताया कि इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ है. महिला थाने में मामला दर्ज हुआ है और पुलिस जांच कर रही है कि आखिर पीड़िता को आरोपी गयाजी से कैसे लेकर आए. आरोपियों के संभावित ठिकाने पर पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है.

उन्‍होंने बताया कि सभी आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है. पीड़िता की मेडिकल जांच भी कराई गई है. रिपोर्ट आने पर सारी चीजें साफ होंगी. फिलहाल पुलिस यह जानकारी एकत्रित कर रही है कि आखिर पीड़िता की लोकेशन आरोपियों को कैसे मिली? पीड़िता को आरोपी गयाजी से नालंदा कैसे लेकर आए?