बिहार CM नीतीश कुमार की सास का निधन, 90 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सास विद्यावती देवी का निधन हो गया है. वह लंबे समय से बीमार थीं और कल उन्हें पटना स्थित आईजीआईएमएस (IGIMS) में भर्ती कराया गया था, जहां शाम 6:40 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. उनकी उम्र 90 वर्ष थी.
नीतीश कुमार पहुंचे बांस घाट
निधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना के बांस घाट पहुंचे, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनके साथ उनके बेटे निशांत कुमार और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे.
लंबे समय से चल रही थीं बीमार
विद्यावती देवी काफी समय से अस्वस्थ थीं. परिवार ने उन्हें IGIMS में भर्ती कराया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उनका निधन हो गया.
निशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर अपनी नानी के निधन की दुखद जानकारी साझा की और भावुक श्रद्धांजलि लिखी. उन्होंने लिखा, 'प्यारी नानी माँ के देहांत की दुखद खबर से मन बहुत व्यथित है. वे न केवल एक नानी थीं, बल्कि एक प्यार भरी छाँव थीं, जिनकी कहानियाँ, दुलार और मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी. आपने मुझे प्यार और अच्छाई का पाठ पढ़ाया. मैं वादा करता हूं कि आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा. आप जहाँ भी हैं, खुश रहें और हमें आशीर्वाद दें. ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे. विनम्र श्रद्धांजलि… ॐ शांति ॐ शांति ॐ शांति.'
परिवार में शोक की लहर
विद्यावती देवी लंबे समय से अस्वस्थ थीं. उनके निधन से परिवार में शोक की लहर है. सीएम परिवार के सदस्यों और शुभचिंतकों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की.
