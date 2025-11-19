20 तारीख को नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री ले सकते हैं शपथ, जानिए संभावित नाम

पटना में सियासी हलचल तेज है. बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. सूत्रों के मुताबिक, 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं. यह शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा. आज 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, जहां नव-निर्वाचित विधायक नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे. इसके बाद दोपहर 3 बजे एनडीए की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुना जाएगा. इस फैसले के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा.

सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल में बीजेपी और जेडीयू समेत तमाम सहयोगी दलों के बड़े नेताओं को जगह मिलने की संभावना है. बीजेपी कोटे से जिन नामों पर चर्चा है उनमें सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, विजय कुमार सिन्हा और नीतीश मिश्रा शामिल हैं. वहीं जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार जैसे दिग्गजों को मंत्री पद मिल सकता है.

बीजेपी कोटे के संभावित मंत्री

सम्राट चौधरी

नितिन नवीन

विजय कुमार सिन्हा

नीतीश मिश्रा

जदयू कोटे के संभावित मंत्री

विजय कुमार चौधरी

अशोक चौधरी

श्रवण कुमार

विजेंद्र यादव

नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन के साथ बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. यह शपथ ग्रहण समारोह न केवल सत्ता समीकरण को मजबूत करेगा बल्कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी एनडीए को गति देने वाला माना जा रहा है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है. हालांकि, अंतिम सूची पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

