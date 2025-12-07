सीतामढ़ी में बीच सड़क ठांय-ठांय...बाइक बगल में लाकर चला दी दनादन गोली, बिहार का ये वीडियो खड़े कर देगा रोंगटे

बिहार के सीतामढ़ी में बदमाश इस कदर बेखौफ हैं कि वे बीच सड़क पर किसी पर गोली चला देते हैं. बैरगनिया में एक मोटरसाइकिल मिस्‍त्री को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया. इस मामले में घायल मोटरसाइकिल मिस्‍त्री को स्‍थानीय सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र में ले जाया गया, जहां पर अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. बदमाशों के गोली चलाने की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है. अब पुलिस इसके आधार पर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है.

बैरग‍निया में गोली चलाने की घटना का एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि रात का वक्‍त है और दो बाइक सड़क पर बिलकुल नजदीक चल रही हैं. एक बाइक पर दो शख्‍स सवार हैं और उनमें से पीछे बैठा शख्‍स दूसरी बाइक चला रहे शख्‍स को निशाना बनाकर के गोली चलाता है. हालांकि ऐसा लगता है कि वह गोली बाइक सवार को लगी नहीं है. हालांकि इसके बाद आरोपी बाइक पर से उतरता है और फिर उसके बाद दूसरी बाइक पर सवार शख्‍स पर दौड़ते हुए गोली चलाता है. इसके बाद आरोपी अपनी बाइक को मोड़ते हैं और फिर जिस रास्‍ते से आए थे, उसी रास्‍ते पर वापस लौट जाते हैं.

गोली लगने से मोटरसाइकिल मिस्‍त्री घायल

जानकारी के मुताबिक, इस मामले में घायल मोटरसाइकिल मिस्त्री की पहचान जय महतो के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि जय महतो अपनी दुकान बंद करने के बाद घर लौट रहा था, उस वक्‍त यह वारदात हुई.

घटना के बाद घायल जय महतो को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है. हालांकि अब घायल की हालत खतरे से बाहर है. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की जल्‍द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

परसौनी में गोली मारकर हत्‍या

उधर, सीतामढ़ी जिले के परसौनी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान बेलसंड थाना क्षेत्र के पंडरहिया गांव निवासी मोहम्‍मद कबीर के रूप में हुई. इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.