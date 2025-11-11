बिहार में मतदान के सारे रिकॉर्ड टूटे, 2020 से 10% ज्यादा वोटिंग, किस करवट लेगा जनादेश?

Bihar Voting Percentage: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. मंगलवार को हुए दूसरे चरण की वोटिंग के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंजियाल ने बताया कि कहीं से कोई बड़ी अप्रिय घटनाओं की सूचना नहीं है. अभी तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक 68.79 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. उन्होंने यह भी कहा कि यह अंतिम आंकड़ा नहीं है, अभी इस आंकड़े के बढ़ने की संभावना है. अभी कई मतदान केंद्रों से आंकड़ा नहीं आया है. बताया जा रहा है कि अभी 2000 बूथ का डाटा नहीं आया है. इस डाटा के आने के बाद मतदान प्रतिशत और बढ़ सकता है.

बिहार में कुल 66.91 प्रतिशत मतदान

निर्वाचन आयोग की ओर से जो डाटा शेयर किया गया है, उसके अनुसार इस बार बिहार में कुल 66.91 प्रतिशत मतदान हुआ है. हालांकि इस डाटा में अभी बदलाव संभव है. चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में पहले चरण में 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ. जबकि दूसरे चरण में 68.76 प्रतिशत मतदान हुआ. मतदान का कुल प्रतिशत 66.91 रहा है.

ECI की ओर से जारी किया गया डाटा.

कही से कोई बूथ शिफ्टिंग नहीं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस चुनाव में सभी मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की गई. इस चुनाव में कहीं से बूथ शिफ्टिंग नहीं की गई. पहले नक्सल प्रभावित इलाकों से बूथों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जाता था.

2020 के चुनाव करीब 10 फीसदी ज्यादा वोटिंग

बिहार में 2020 से चुनाव से करीब 10 फीसदी अधिक वोटिंग इस बार हुई है. निर्वाचन आयोग ने बताया कि 2020 के चुनाव से 9.6 परसेंट इस बार ज्यादा मतदान हुआ है. बिहार में हुई इस बंपर वोटिंग को NDA अपनी जीत बता रहा है. एग्जिट पोल में भी लगभग सभी एजेंसियों ने एनडीए की जीत की बात कही है.

ADG हेडक्वार्टर ने बताया- 990 लोगों की गिरफ्तारी

एडीजी हेड क्वार्टर बिहार कुन्दन कृष्णन ने कहा कि नक्सल इलाके में कोई बूथ शिफ्ट नहीं किया गया, सभी मतदाताओं ने अपनी बूथ पर ही मतदान किया. बूथ पर कही हिंसा नहीं हुई है. 990 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 10 वाहन जब्त किए गए. 844 अवैध हथियार और कई कारतूस भी जब्त किए गए.



यह भी पढे़ं - बिहार के 9 एग्जिट पोल में फिर NDA सरकार, NDTV पोल ऑफ पोल्स के नतीजे