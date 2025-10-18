कुढ़नी विधानसभा: 3649 वोटों से जीती थी BJP, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला BJP vs VIP vs महागठबंधन!

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट वैशाली जिले से सटे बॉर्डर एरिया में स्थित है और यहाँ की पहचान लाह से बने लहठी (चूड़ियों) के कारोबार के लिए है. इस क्षेत्र के प्रमुख स्थानीय मुद्दे मनियारी को प्रखंड घोषित करने की मांग और किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं की कमी है. इसके अतिरिक्त, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार और लहठी के कारोबार को उद्योग का दर्जा दिलाना यहाँ की जनता की प्रमुख मांगें हैं. 2022 के उपचुनाव की वोटर लिस्ट के अनुसार, इस विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख 11 हजार 728 मतदाता हैं. चुनावी दृष्टि से, वैश्य, मुस्लिम और यादव मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

कुढ़नी विधानसभा सीट पर हाल के वर्षों में भाजपा और जदयू के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है. 2022 के उपचुनाव में, भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता ने जदयू उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह को 3,649 वोटों के मामूली अंतर से हराकर जीत हासिल की थी. केदार प्रसाद गुप्ता को 76,722 वोट मिले, जबकि मनोज कुमार सिंह को 73,073 वोट मिले थे. इससे पहले, 2015 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के केदार गुप्ता (73,227 वोट) ने जदयू के मनोज कुशवाहा (61,657 वोट) को 11,570 वोटों के अंतर से हराया था. अगले चुनाव में, भाजपा से केदार प्रसाद गुप्ता, वीआईपी से नीलाभ कुमार प्रमुख दावेदारों में हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से अभी नाम सामने नहीं आया है.

मुजफ्फरपुर जिले की सीटवार स्थिति की बात करें तो, कुढ़नी सहित औराई, बरूराज, साहेबगंज और पारू सीटों पर भाजपा का कब्जा है, जबकि कांटी, गायघाट, मीनापुर और बोचहा सीटों पर राजद का वर्चस्व है. सकरा विधानसभा पर जदयू और मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है.