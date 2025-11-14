विज्ञापन
Election Results 2025: सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है हाल, जानिए यहां रिजल्ट

Election Results 2025: बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17.7% है, जो कई सीटों पर जीत-हार का फैसला करती है. आइए जानते हैं किस सीट पर कौन आगे कौन पीछे चल रहा है.

  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है
  • मुस्लिम वोटर्स परंपरागत तौर पर महागठबंधन को वोट करते रहे हैं
  • किशनगंज से दरभंगा तक कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करते रहे हैं
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतों की गिनती की शुरुआत हो गई है. इस बार का चुनाव जातीय और धार्मिक समीकरणों के लिहाज से बेहद दिलचस्प रहा है. खासकर मुस्लिम वोटर्स की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है. बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17.7% है, जो कई सीटों पर जीत-हार का फैसला करती है.

मुस्लिम वोटर्स का महत्व

पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोटर्स महागठबंधन के साथ जुड़े रहे हैं. यही वजह है कि महागठबंधन ने इस समुदाय को साधने के लिए कई रणनीतियां अपनाईं. हालांकि, एनडीए ने भी इस बार मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश की है और चार टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए हैं. यह कदम एनडीए की रणनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

किशनगंज से लेकर दरभंगा मुस्लिम वोटर्स का दबदबा

किशनगंज से लेकर दरभंगा तक कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है. इनमें नरकटियागंज, बेतिया, सिकटा, सुगौली, नरकटिया, ढाका, परिहार, बाजपट्टी, बिस्फी, मधुबनी, रानीगंज, फोर्बेसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, बैसी, कस्बा, पूर्णिया, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कोरहा, गौरा बौराम, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, केवटी, जाले, सिवान, रघुनाथपुर, बड़हरिया और भागलपुर जैसी सीटें शामिल हैं. इन क्षेत्रों में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न हमेशा से चुनावी नतीजों को प्रभावित करता रहा है.

राजनीतिक समीकरण

महागठबंधन को उम्मीद है कि मुस्लिम वोटर्स का पारंपरिक समर्थन उन्हें फायदा पहुंचाएगा. वहीं एनडीए ने भी इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर संदेश देने की कोशिश की है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मुस्लिम वोटर्स का रुझान थोड़ा भी बदलता है, तो कई सीटों पर अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

सीटआगे पीछे
नरकटियागंज
बेतिया
सिकटा
सुगौली
नरकटिया
ढाका
परिहार
बाजपट्टी
बिस्फी
मधुबनी
रानीगंज
फारबिसगंज
अररिया
जोकीहाट
सिकटी
बहादुरगंज
ठाकुरगंज
किशनगंज
कोचाधामन
प्रणय
बैसी
कस्बा
पूर्णिया
कटिहार
कदवा
बलरामपुर
प्राणपुर
मनिहारी
बरारी
कोरहा
गौरा बौराम
दरभंगा ग्रामीण
दरभंगा
केवटी
जाले
सिवान
रघुनाथपुर
बड़हरिया
भागलपुर

