विज्ञापन
विशेष लिंक

नीतीश-BJP की जोड़ी ने कैसे कर दिया 190 वाला करिश्मा? बिहार के नक्शे से समझिए

एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में 190 सीटों पर आगे चल रही है., जदयू, बीजेपी और लोजपा का भी शानदार प्रदर्शन जारी है.

Read Time: 2 mins
Share
नीतीश-BJP की जोड़ी ने कैसे कर दिया 190 वाला करिश्मा? बिहार के नक्शे से समझिए
  • बिहार विधानसभा चुनाव के ताज़ा रुझानों के अनुसार एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है
  • एनडीए के घटक दलों जदयू, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी ने मिलकर 182 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाई है
  • महागठबंधन की स्थिति चुनाव में कमजोर नजर आ रही है और वह एनडीए की तुलना में पिछड़ा हुआ है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के ताज़ा रुझानों के अनुसार एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. सुबह 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 190 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि राज्य में उसकी पकड़ मज़बूत बनी हुई है. महागठबंधन की स्थिति बेहद कमजोर नज़र आ रही है. एनडीए में जदयू 82 सीटों पर, बीजेपी 78 सीटों पर और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इन आंकड़ों से साफ है कि एनडीए के घटक दलों ने मिलकर एक मज़बूत चुनावी रणनीति तैयार की है. 

Latest and Breaking News on NDTV

पूरे बिहार का चुनावी मैप एनडीए की जीत की गवाही दे रहा है. विभिन्न क्षेत्रों में बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है. यह जीत केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एनडीए की रणनीतिक वापसी का संकेत माना जा रहा है.

 2020 और 2025 के चुनावी मैप की तुलना करने पर यह साफ देखा जा सकता है कि एनडीए ने उन इलाकों में भी बढ़त बनाई है जहां पहले उसे झटका लगा था. शाहाबाद क्षेत्र इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में एनडीए को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था.

एनडीए ने चुनाव से पहले शाहबाद को लेकर कई तैयारी की थी. पवन सिंह को पार्टी में वापस शामिल करवाया गया था और उपेंद्र कुशवाहा के साथ चल रही अदावत को समाप्त करवायी गई थी. 

ये भी पढ़ें: - Bihar Result LIVE:कौन आगे और कौन पीछे, बिहार की 243 सीटों का FULL RESULT यहां देखें


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election Result, NDA, JDU
Get App for Better Experience
Install Now