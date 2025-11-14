नीतीश-BJP की जोड़ी ने कैसे कर दिया 190 वाला करिश्मा? बिहार के नक्शे से समझिए

बिहार विधानसभा चुनाव के ताज़ा रुझानों के अनुसार एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. सुबह 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 190 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि राज्य में उसकी पकड़ मज़बूत बनी हुई है. महागठबंधन की स्थिति बेहद कमजोर नज़र आ रही है. एनडीए में जदयू 82 सीटों पर, बीजेपी 78 सीटों पर और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इन आंकड़ों से साफ है कि एनडीए के घटक दलों ने मिलकर एक मज़बूत चुनावी रणनीति तैयार की है.

पूरे बिहार का चुनावी मैप एनडीए की जीत की गवाही दे रहा है. विभिन्न क्षेत्रों में बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है. यह जीत केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एनडीए की रणनीतिक वापसी का संकेत माना जा रहा है.

2020 और 2025 के चुनावी मैप की तुलना करने पर यह साफ देखा जा सकता है कि एनडीए ने उन इलाकों में भी बढ़त बनाई है जहां पहले उसे झटका लगा था. शाहाबाद क्षेत्र इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में एनडीए को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था.

एनडीए ने चुनाव से पहले शाहबाद को लेकर कई तैयारी की थी. पवन सिंह को पार्टी में वापस शामिल करवाया गया था और उपेंद्र कुशवाहा के साथ चल रही अदावत को समाप्त करवायी गई थी.

