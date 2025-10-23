बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गया जिले में शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं पूरी पारदर्शिता के साथ-साथ भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. गया के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि पूर्व की चुनाव अवधि में चुनाव कार्य में व्यवधान डालने वाले असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 17 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 की धारा तीन के तहत आदेश पारित करते हुए उपरोक्त को थाना बदर किया गया है. उन्होंने बताया कि इसमें बोधगया क्षेत्र के महेश यादव और उमेश यादव को डोभी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है, जबकि चंदौती थाना क्षेत्र के मनीष कुमार को डोभी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है. चंदौती थाना क्षेत्र के यादवेन्दु यादव को बेलागंज थाना क्षेत्र में बदर किया गया है.