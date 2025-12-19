सरकारी स्कूलों में लगेंगे 10,000 एयर प्यूरीफायर, प्रदूषण से निजात के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान

दिल्ली में प्रदूषण (Delhi Air Pollution) की गंभीर समस्या ने लोगों का सांस लेना मुहाल कर दिया है. इस बीच प्रदूषण को लेकर दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार जमकर फजीहत झेल रही है. लगातार किरकिरी के बीच शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए हैं. दिल्ली की जहरीली हवा के संकट पर दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही सरकारी स्कूलों में 10,000 एयर प्यूरीफायर लगाएगी.

क्लासरूम में प्यूरीफायर लगाने की योजना

इसके साथ ही उन्होने बताया कि अगले चरण में सभी सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में एयर प्यूरीफायर लगाने की योजना है. सूद ने यह भी बताया कि सितंबर 2026 तक भलस्वा लैंडफिल साइट को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं है, इसके लिए लंबे समय तक काम करना पड़ेगा.

बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार के मंत्री सूद ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “बेरोजगार नेता कहते थे कि केजरीवाल बड़े साइंटिफिक ऑड-ईवन लेकर आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई.” “रेड लाइट पर इंजन ऑफ-ऑन स्कीम लाई गई थी, लेकिन DPCC ने कहा कि इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है. इनके लिए प्रदूषण सिर्फ एक PR इवेंट था.”

EV पॉलिसी पर ठीक से काम नहीं किया

सूद ने कहा कि आप सरकार ने कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया, ट्रांसपोर्ट को ठीक नहीं किया. RRTS प्रोजेक्ट में फंड नहीं दिया. मेट्रो के फेज को लेट किया. EV पॉलिसी पर ठीक से काम नहीं किया. 45 करोड़ की सब्सिडी नहीं दी. आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार EV पॉलिसी को आगे बढ़ाएगी. सूद ने कहा कि प्रदूषण बढ़ने के पीछे इन नीतिगत विफलताओं की बड़ी भूमिका रही. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि IITan अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ इंजन ऑफ-ऑन और ऑड-ईवन था. गले में डिग्री टांग लो, पंजाब में बैठकर प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हैं.