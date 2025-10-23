विज्ञापन
महागठबंधन का मंच, केवल तेजस्वी यादव की फोटो.. बिहार चुनाव के लिए चेहरे पर क्या इशारा?

Mahagathbandhan Press Conference News: बिहार चुनाव का मंच पूरी तरह सज चुका है. सभी दल प्रचार के लिए उतर चुके हैं. आज महागठबंध के लिए बड़ा दिन है.

पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार शुरू करने से पहले आज महागठबंधन दलों की पटना में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया है. महागठबंधन के मंच पर एक बैनर लगा है जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी हुई है. बैनर पर लिखा हुआ है चलो बिहार, बिहार बदलें. इस फोटो को एक बड़ा इशारा भी माना जा रहा है. सूत्रों ने कल बताया था कि अगर आरजेडी बिहार में तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने की मांग करेगी तो उसे कोई ऐतराज नहीं होगा क्योंकि बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है. 

तो तेजस्वी ही होंगे फेस?

अब महागठबंधन के मंच पर जिस तरह से केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी हुई है उससे कई सियासी संकेत साफ मिल रहे हैं. माना जा रहा है कि महागठबंधन में तेजस्वी को लेकर सहमति हो गई है. हालांकि, कांग्रेस या सीपीआई की तरफ से अभी इसपर कुछ भी खुलकर नहीं कहा गया है. लेकिन कई बार तस्वीरें हकीकत भी बयां करती हैं. अब देखना होगा कि इस तस्वीर की अंदर की कहानी क्या आती है.

कल लालू-गहलोत में मुलाकात 

कल कांग्रेस के दूत अशोक गहलोत ने लालू यादव से पटना में मुलाकात की है. इस मुलाकात के बाद हालांकि कुछ भी साफ नहीं हुआ है. गहलोत ने कल कहा था कि 5-6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की संभावना है. गौरतलब है कि इस वक्त 12 सीटों पर महागठबंधन के दल एक-दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं. गौरतलब है कि आज दूसरे चरण के नामांकन वापसी अंतिम दिन है. ऐसे में महागठबंधन के दल कुछ सीटों पर समझौता कर सकते हैं वहां से कुछ पार्टी कैंडिडेट नाम वापस ले सकते हैं. लेकिन अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है. पर तेजस्वी की तस्वीर के जरिए एक संदेश जरूर दिया जा रहा है. सबकुछ बस कुछ देर में साफ हो जाएगा. 
 

