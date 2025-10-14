तेजस्वी की राहुल- खरगे से नहीं हुई मुलाकात, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर कब बनेगी बात?

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की अंतिम दौर की बातचीत के बीच तेजस्वी यादव सोमवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मिले बिना ही दिल्ली से पटना वापस लौट गए. हालांकि इसके पहले तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान तेजस्वी की राहुल गांधी और खरगे से फ़ोन पर बात जरूर हुई थी. हालांकि इससे पहले सुबह राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ सीटों पर चर्चा कर चुके थे.

कांग्रेस 60 सीटों पर अड़ी

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अपनी पसंद की उन सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है, जिन पर आरजेडी की नजर है. इसके साथ कांग्रेस संख्या के मामले में भी 60 सीटों को लेकर अड़ी हुई है. सूत्रों का कहना है कि आरजेडी, कांग्रेस के लिए 60–61 सीटें छोड़ने को राजी है, लेकिन पेंच सीटों की पसंद को लेकर फंसा हुआ है. दोनों दल एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं.

कांग्रेस को RJD नेता का संदेश

जिस तरह कांग्रेस नेतृत्व से मिले बिना तेजस्वी पटना लौटे, उससे इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि जिन चुनिंदा सीटों पर खींचतान है उस पर सहमति बन जाएगी. लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक दोहे के जरिए परोक्ष रूप से कांग्रेस को संदेश दिया, तो कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी उन्हें जवाब देने में पीछे नहीं रहे.

मनोज झा ने लिखा- "रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परिजाय, हर अवसर के लिए प्रासंगिक...जय हिन्द"

इमरान प्रतापगढ़ी ने जवाब दिया- "पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है."

किसे मिल सकती हैं कितनी सीटें?

बहरहाल बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जारी है. कांग्रेस के तेवर को देखते हुए आरजेडी को अपने कोटे से कुछ सीटें और कम करनी होंगी. साथ ही वीआईपी और वाम दलों को उनकी मांग से कम सीटों पर मनाना होगा. बताया जा रहा है कि गठबंधन में वीआईपी को 16, सीपीआई एमएल को 20, सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें मिल सकती हैं. जेएमएम, आईआईसी जैसे छोटे दलों को भी आरजेडी एडजस्ट करेगी.

कांग्रेस की पहली लिस्ट आज हो सकती है जारी

देखने वाली बात यही है कि क्या आरजेडी लचीला रुख़ दिखाएगी. बहरहाल मंगलवार का दिन भी सीट बंटवारे पर अंतिम रणनीति तैयार करने में निकलता दिख रहा है. ऐसे में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान बुधवार तक ही संभव है. उससे पहले आरजेडी और वाम दलों ने उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल देना शुरू कर दिया है. कांग्रेस भी मंगलवार को अपनी पहली सूची जारी कर सकती है.