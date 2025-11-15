बिहार में NDA की डबल सेंचुरी क्यों रही है हर बार खास और क्या है इसके पीछे की वजह, पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी

- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर 2010 के बाद दूसरी बड़ी जीत हासिल की है.
- 2025 में बिहार में मतदान प्रतिशत 67.1 प्रतिशत दर्ज हुआ जो 2020 के मुकाबले लगभग नौ प्रतिशत अधिक है.
- मतदान प्रतिशत में वृद्धि का सीधा असर एनडीए की सीटों पर दिखा है, जिससे वह 200 सीटों के पार पहुंचा है.
बिहार विधानसभा चुनाव में NDA ने तो गर्दा उड़ा दिया और विपक्ष पूरी तरह बिखर गया है. 243 में से 202 सीटें जीतने के बाद एनडीए की 2010 के बाद दूसरी बड़ी जीत है. साल 2010 का चुनाव काफी खास था. बीजेपी-जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था और एनडीए ने बिहार की 243 सीटों में से 206 सीटें जीती थीं. ये जनादेश अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड था. साल 2025 के चुनाव में गठबंधन पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से चार सीट दूर रह गया. ये देखा गया है कि जब-जब मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, तब-तब एनडीए ने 200 के नंबर को क्रॉस किया है.
ये भी पढ़ें- Bihar Result: 129 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही जन सुराज, जानिए PK के किस प्रत्याशी को मिला सबसे ज्यादा वोट
वोट प्रतिशत बढ़ा तो NDA पहुंचा 200 पार
साल 2020 से 2025 में बिहार में वोटिंग प्रतिशत में 9.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इसका असरएनडीए की सीटों पर भी साफ देखा जा रहा है. वोट परसेंटेज बढ़ा तो एनडीए की सीटों 200 पार चली गईं और 202 सीटें पर जीत हासिल की है. ऐसा ही कुछ 2010 के चुनाव में भी देखने को मिला था. 2005 - 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत में 7.1% की बढ़ोतरी देखी गई थी, तब भी एनडीए की सीटों 200 पार चली गई थीं. NDA ने 206 सीटें जीती थीं. इससे ये बात बिल्कुल साफ है कि जब-जब वोट परसेंटेज बढ़ा है, एनडीए भी बिहार में 200 पार चला गया है.
|NDA
|NDA
|2010 में 206 सीटें जीतीं
|2025 में 202 सीटें जीतीं
|वोटिंग प्रतिशत में 7.1% की बढ़ोतरी
|वोटिंग प्रतिशत में 9.2% की बढ़ोतरी
बिहार 2025 विधानसभा चुनाव में हुआ कितना मतदान?
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में 67.1 प्रतिशत मतदान कर 122 सीटों पर कुल 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया. पहले चरण में 64.46% मतदान हुआ तो वहीं दूसरे चरण में 68.79% वोटिंग दर्ज की गई. मतलब दूसरे चरण में तो पहले चरण से 4.33% ज्यादा मतदान हुआ. चुनाव के नतीजे भी चौंकाने वाले हैं.
बिहार में 2010-2025 तक कितना मतदान?
2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में 58.8 फीसदी मतदान हुआ था. 2015 के चुनाव में 58.3 फीसदी तो 2010 में 53.8 फीसदी वोटिंग हुई थी. 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 2025 चुनाव में 9.6 प्रतिशत ज्यादा मतदान हुआ है.पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोटिंग की है. प्राणपुर (कटिहार) विधानसभा में 81.02% का रिकॉर्ड वोटिंग इस चुनाव में हुई है.
ज्यादा वोटिंग का असर NDA पर कैसे दिखा?
ज्यादा वोटिंग का असर बिहार में एनडीए की सीटों पर भी देखा जाता रहा है. जब-जब मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तब-तब बिहार में एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार किया है. 2025 के विधानसभा चुनाव में भी 2010 जैसा प्रदर्शन देखा जा रहा है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं