मुकेश सहनी की VIP के 15 उम्मीदवारों का ऐलान, 2 सीटों पर RJD से 'मुकाबला', जानें कौन कहां से मैदान में

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की है. पहले चरण के लिए 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं. खास बात है कि उम्मीदवारों के नाम के आगे उनकी जाति भी लिखी गई है. मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. उनके छोटे भाई संतोष सहनी गौड़ाबौराम से मैदान में उतरे हैं.

सबसे ज्यादा निषाद जाति को 7 टिकट

संतोष सहनी की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी लिस्ट को देखने से साफ है कि पार्टी ने सबसे ज्यादा निषाद जाति के 7 लोगों को टिकट दिया है. इनके अलावा 3 यादव, 2 राजपूत और मुशहर, कुर्मी, अग्रहरी वैश्य से एक-एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है.

किस सीट से कौन VIP उम्मीदवार?

गौड़ा बौराम से संतोष सहनी

आलमनगर से नवीन कुमार

कुशेश्वर से गणेश भारती

दरभंगा से उमेश सहनी

औराई से भोगेंद्र सहनी

बरूराज से राकेश कुमार

चैनपुर से बालगोविंद बिंद

लौरिया से रन कौशल सिंह

सुगौली से शशिभूषण सिंह

केसरिया से वरुण विजय

सिकटी से हरिनारायण प्रमाणिक

कटिहार से सौरव अग्रवाल

बिहपुर से अपर्णा मंडल

गोपालपुर से प्रेम सागर

बाबू बरही से बिंदु गुलाब यादव

2 सीटों पर RJD बनाम VIP

विकासशील इंसान पार्टी ने जिन 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उनमें से 2 सीटें ऐसी हैं, जिन पर तेजस्वी यादव की राजद ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं. मधुबनी की बाबू बरही सीट से राजद और वीआईपी दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं. बाबू बरही से अरुण कुशवाहा और चैनपुर से ब्रिज किशोर बिंद राजद के उम्मीदवार हैं, वहीं इन सीटों पर वीआईपी ने क्रमशः बिंदु गुलाब यादव और बालगोविंद बिंद को खड़ा किया है.

चैनपुर, गौड़ाबौराम में भी फ्रेंडली फाइट

इनके अलावा कैमूर के चैनपुर में भी दोनों दलों के उम्मीदवार आमने सामने हैं. इसके अलावा गौड़ा बौराम सीट पर भी दोनों दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन किया है. हालांकि राजद ने इस सीट पर वीआईपी कैंडिडेट को महागठबंधन का कैंडिडेट मानने का पत्र निर्वाची पदाधिकारी को भेजा है, लेकिन राजद के उम्मीदवार के नामांकन वापस न लेने से वह सिंबल भी EVM पर मौजूद रहेगा.

याद दिला दें कि बिहार में पहले चरण का विधानसभा चुनाव गुरुवार 6 नवंबर 2025 को होगा. दूसरे चरण के चुनाव में मंगलवार 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. पहले फेज में कुल 121 सीटों के लिए वोटिंग होगी, वहीं दूसरे फेज में 122 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा. नतीजों का ऐलान 14 नवंबर को होगा.