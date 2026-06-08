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ब‍िहार: एक आम तोड़ने पर व‍िवाद, दोस्‍त को बचाने गए क‍िशोर के गले पर चाकू से हमला

पेड़ से आम तोड़ने के दौरान कुछ लड़कों का व‍िवाद हो गया. इसी में किशोर के गले में चाकुओं से हमला कर द‍िया. (सैय्यद मिराज की रिपोर्ट)

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ब‍िहार: एक आम तोड़ने पर व‍िवाद, दोस्‍त को बचाने गए क‍िशोर के गले पर चाकू से हमला
किशोर का अस्पताल में इलाज चल रहा है. (Photo- NDTV)

भोजपुर में सोमवार चाकू के हमले में घायल चंदन कुमार (17) को आनन-फानन में आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.  घटना चरपोखरी थाना क्षेत्र के डुमरिया और लखनपुरा गांव के बीच की बताई जा रही है. चंदन कुमार पुत्र व‍िनोद स‍िंह डुमर‍िया गांव का रहने वाला है. 

आम को लेकर विवाद 

चंदन कुमार 5 दोस्तों के साथ पैदल घर लौट रहा था. रास्ते में एक आम का पेड़ था, जहां कुछ अन्य लड़के भी मौजूद थे. कुछ आम जमीन पर भी गिरे हुए थे. एक युवक पेड़ से आम तोड़ रहा था. जमीन पर गिरे आमों को लेकर व‍िवाद शुरू हो गया.  कुछ युवकों ने एक लड़के को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया. 

दोस्त को बचान गया था चंदन

चंदन कुमार ने अस्पताल में बताया कि जब उसने देखा कि कुछ युवक उसके दोस्त के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा. उसने हमलावर युवकों को समझाने का प्रयास किया और मारपीट का विरोध किया. अचानक एक युवक ने चाकू से उसके गले पर वार कर दिया. 

आरा सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद चंदन की स्थिति की जांच की.डॉक्टरों के अनुसार उसके गले पर गहरा जख्म है, लेकिन समय पर अस्पताल पहुंच जाने के कारण उसकी जान बच गई. 

पुलिस को दी गई शिकायत

घटना के बाद घायल किशोर और उसके परिजनों ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है. चंदन ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र के लखनपुरा गांव के कुछ युवकों पर हमला करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

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