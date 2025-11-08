विज्ञापन
हर वक्त शेरवानी पहनकर घूमते हैं.. क्या गर्मी नहीं लगती.. असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कपड़े की खासियत बता दी 

ओवैसी की पार्टी ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 32 उम्मीदवार उतारे हैं. इसमें से 25 कैंडिडेट सीमांचल इलाके में उतारे हैं. पिछले चुनाव में अररिया, किशनगंज, जोकीहाट, बायसी और अमौर जैसी सीटों पर AIMIM को जीत मिली थी.

ओवैसी की पार्टी को 2020 के चुनाव में इस इलाके से 5 सीटों पर जीत मिली थी.
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल का मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है. AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस इलाके में लगातार प्रचार कर रहे हैं. दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इस इलाके में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं. ओवैसी की पार्टी को 2020 के चुनाव में इस इलाके से 5 सीटों पर जीत मिली थी और उन्होंने महागठबंधन को पिछली बार काफी परेशान किया था. इसी प्रचार के दौरान उनसे एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल ने बातचीत की. बातचीत के दौरान ओवैसी ने अपनी शेरवानी को लेकर बड़ी बात बताई. 

दरअसल, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप शेरवानी पहनकर घूमते हैं, आपको गर्मी नहीं लगती क्या? इसपर ओवैसी ने कहा कि नहीं-नहीं ये तो केवल एक कुर्ते की तरह है. गौरतलब है कि ओवैसी हर वक्त शेरवानी में दिखते हैं. उन्होंने कहा कि आप कपड़े देखकर मत पहचानों. उन्होंने इसी दौरान तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा और कहा कि तेजस्वी ने कपड़े देखकर पहचान लिया. 

फिर खोला शेरवानी का राज 

ओवैसी ने बताया कि इस शेरवानी में कुछ है ही नहीं. ये एक नॉर्मल कॉटन का पकड़ा है. आप निकाल लीजिए इसे, खत्म हो गया. उन्होंने बताया कि सर्दी के दिनों में इसके अंदर एक स्वेटर पहन लीजिए, अपना काम चलता रहता है. उन्होंने कहा कि समझिए कि ये एक कुर्ता पायजामे की तरह है. उन्होंने कहा कि इससे सुकून मिलता है. ये देश की पहचान है. ओवैसी बोले कि वो सूट-बूट तो पहन नहीं सकते हैं. ये हो ही नहीं सकते है अपने से. शेरवानी में क्या है, कुछ भी तो नहीं. ये चलता है. 

गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 32 उम्मीदवार उतारे हैं. इसमें से 25 कैंडिडेट सीमांचल इलाके में उतारे हैं. पिछले चुनाव में अररिया, किशनगंज, जोकीहाट, बायसी और अमौर जैसी सीटों पर AIMIM को जीत मिली थी.

