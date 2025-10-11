दरभंगा के बाल सुधार गृह में फिर एक किशोर की मौत, 7 महीने में तीसरे हादसे से हड़कंप 

दरभंगा शहर के लहेरियासराय थाना क्षेत्र में स्थित बाल पर्यवेक्षण गृह में किशोर की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है. शौचालय में फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने कहा हत्या हुआ है, दरभंगा समस्तीपुर सड़क को जाम कर बबाल किया. सात माह के भीतर तीन किशोर की मौत हो चुकी है. लहेरियासराय थाना क्षेत्र स्थित बाल सुधार गृह में एक किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

मोबाइल चोरी के आरोप में था बंद

मृत किशोर सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में हुई मोबाइल की चोरी के एक मामले में बंद था. शनिवार की सुबह गिनती के दौरान एक किशोर कम होने की सूचना पर जब खोजबीन शुरू हुई तब शौचालय में किशोर का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया. घटना की जानकारी मिलते ही दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार और एसएसपी जगुन्नाथ रेड्डी मौके पर पहुंचे और मामले की बारीकी से जांच शुरू की. फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या हत्या.

पोस्‍टमार्टम के लिए भेजा शव

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पर्यवेक्षण गृह के कर्मियों से पूछताछ शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया है. इस घटना से बाल पर्यवेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. वही अनुमंडल पदाधिकारी सदर (SDM) विकास कुमार ने प्रथम दृष्टा किशोर की मौत को आत्महत्या बताया है और साथ ही हर बिंदु पर जांच की बात भी कही है. पर्यवेक्षण गृह में लगातार हो रहे मौत पर न्यायिक कमेटी के द्वारा जांच का आश्वासन भी दिया है.

अप्रैल में शुरू हुआ सिलसिला

गौरतलब है कि दरभंगा स्थित बाल पर्यवेक्षण गृह में इस साल 12 अप्रैल को 18 वर्षीय एक किशोर कमल कुमार (नाम बदला हुआ है) की मौत हो गई थी. उसके चेहरे पर बहुत जख्म के निशान थे. वही तीन और चार अप्रैल की आधी रात में एक 16 साल के किशोर रमेश कुमार (नाम बदला हुआ है) ने भी शौचालय में आत्महत्या कर ली थी. बीती रात भी शत्रुघ्न (नाम बदला हुआ है) 16 ने शौचालय में ही फंदे से लटक कर आत्महत्या कर लिया है. इस पूरे परिसर में कई जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं बावजूद अब तक किसी भी मौत के मुख्य कारणों का पता नहीं चल सका है.



