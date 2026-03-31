बिहार में नीतीश की जगह अगला सीएम कौन? अनंत सिंह ने NDTV से बता दी अपनी पसंद

इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. नीतीश के इस्तीफे के बाद मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने एनडीटीवी से खास बातचीत में उनके हालिया फैसलों और बिहार की राजनीति पर खुलकर अपनी राय रखी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफा देने को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेते हैं, वह अपनी मर्जी से और सोच‑समझकर लेते हैं.

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नीतीश जो भी करेंगे जनता की भलाई के लिए करेंगे

अनंत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जो भी करेंगे, वह जनता की भलाई के लिए ही करेंगे. उनके मुताबिक, नीतीश कुमार जो कहते हैं, वही होता है और वही काम जमीन पर दिखाई देता है. साथ ही कहा कि अगर हम लोग कुछ सुझाव देते हैं और नीतीश कुमार को लगता है कि उससे फायदा होगा और ज्यादा काम होगा, तो वह उस पर अमल करते हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री के फैसलों को जनता के हित से जोड़कर देखा. निशांत को लेकर पूछे गए सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि वह मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं.

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सीएम किसे बनाए जाए, अनंत सिंह ने दिया जवाब

उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी से मुख्यमंत्री बनना है तो निशांत को बनाया जाए और अगर बीजेपी से मुख्यमंत्री बनना है तो सम्राट चौधरी को बनाया जाए. अनंत सिंह के मुताबिक, यही दोनों नाम जनता की मांग हैं. इस बातचीत के दौरान अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव भी मौजूद थे. अनंत सिंह ने बताया कि वह चाहते हैं कि अभिनव आईपीएस अधिकारी बनें. साथ ही उन्होंने कहा कि वह खुद अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे. लालू यादव को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि लालू यादव तो बांस घाट जाएंगे.