Anant Sigh Viral Video: पीछे अनंत सिंह की गाड़ी, आगे बेटे की घुड़सवारी... राजनीति में लाने की भी तैयारी 

- पूर्व विधायक अनंत सिंह, बेटों को घुड़सवारी सिखाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर इन दिनों चर्चा में हैं.
- अनंत सिंह ने फेसबुक पर बेटे की घुड़सवारी का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पार्श्व में मनोज तिवारी का गाना लगा है.
- अनंत सिंह ने साफ किया है कि उनका एक बेटा राजनीति में आएगा, लेकिन फिलहाल वे उसे चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगे.
अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जानेवाले बाहुबली अनंत सिंह के बेटों की वीडियो इन दिनों खूब चर्चा बटोर रही है. मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह अपने बेटों को घुड़सवारी सिखा रहे हैं. मंगलवार को सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आगे-आगे उनके बेटे घोड़े की सवारी करते नजर आ रहे हैं, जबकि पीछे अनंत सिंह की गाड़ी नजर आ रही है. कुछ दिन पहले भी उन्होंने बेटों की घुड़सवारी करते वीडियो पोस्ट किया था. मंगलवार को शेयर किया गया वीडियो चर्चा का विषय बन गया है.
अनंत सिंह के फेसबुक पेज पर जो रील शेयर किया गया है, उसके बैक्ग्राउंड में लगाया गया गाना भी दिलचस्प है. मनोज तिवारी की आवाज में मनोज वाजपेयी स्टारर मूवी 'भैयाजी' का गाना- बाघ का करेजा. इसके बोल एकदम ठेठ बिहारी अंदाज में हैं- जेका बाघ का करेजा, देके ऊपरवाला भेजा, ओका काई डेरवाई, गुनहगार नगरी.
बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह लगातार चर्चा में बने हुए हैं. कभी महागठबंधन का हिस्सा रहे अनंत सिंह अब एनडीए की ओर हैं और जेडीयू से टिकट की उम्मीद में हैं. फिलहाल मोकामा से उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं.
'पत्नी ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए...'
उन्होंने पिछले दिनों ऐलान किया कि मोकामा से वे ही चुनाव लड़ेंगे. समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान उनसे जब पूछा गया कि मोकामा से चुनाव कौन लड़ेगा, वो खुद या मौजूदा विधायक उनकी पत्नी... तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे. कारण पूछने पर बताया कि उनकी पत्नी ने अच्छा काम नहीं किया. उन्होंने आगे कहा, 'जो वाजिब बात होता है, बेबाकी से बोलता हूं. चाहे वो दूसरा रहे या कोई अपना.'
बेटे को राजनीति में भी लाने की तैयारी!
बेटों को राजनीति में लाने के सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि हां, वो भी राजनीति में आएंगे. उन्होंने आगे कहा कि उनका एक बेटा राजनीति में आएगा. क्या वो मोकामा के साथ-साथ किसी और सीट पर दावा ठोंकने का विचार रखते हैं, इस पर उन्होंने 'ना' में जवाब दिया. यानी स्पष्ट है कि फिलहाल वो बेटे को चुनावी मैदान में उतारने वाले नहीं हैं. हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे अपने बेटे को एक्सपोजर दे रहे हैं और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं.
