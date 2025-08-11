छोटे सरकार अनंत सिंह जेल से बाहर आकर फुल मूड में, पढ़िए सवालों पर उनके टनाटन जवाब

- अनंत सिंह बिहार के बाहरी क्षेत्रों में भी अपनी हाजिरजवाबी के कारण लोकप्रिय हो गए हैं.
- जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.
- अनंत सिंह ने जेल के अनुभव से लेकर अपनी शादी, अपनी पत्नी के विधायक के रूप में कामकाज पर भी बयान दिए.
अनंत सिंह को अब बिहार के बाहर भी लोग जानने लगे हैं. कारण उनकी हाजिर-जवाबी. शायद अक्षय कुमार और गोविंदा की भी टाइमिंग उनके जैसी नहीं है. यही कारण है कि न सिर्फ वो पत्रकारों के चहेते हो गए हैं, बल्कि सोशल मीडिया स्टार भी हो गए हैं. महिला पत्रकार भी धड़ल्ले से और बेफिक्र होकर उनका इंटरव्यू लेती हैं. एक जमाने में उनके नाम से बड़े-बड़े बदमाश भी कांप उठते थे. बाहुबली का तमगा लिए छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह को अपने ही इलाके के नये डॉन बनने की ख्वाहिश रखने वाले सोनू-मोनू के घर पर फायरिंग के कारण जेल जाना पड़ा. कुछ महीने जेल में बिताने के बाद अब वो फिर बाहर हैं और जवाब गोलियों की तरह टनाटन दे रहे हैं. सबसे ज्यादा सुर्खियों में उनका बयान अपनी पत्नी को लेकर रहा. उन्होंने अपनी ही विधायक पत्नी को सरेआम खचड़ी कह दिया. जेल से आने के बाद पत्रकारों के सवाल और अनंत सिंह का रोचक जवाब सुनिए...हंसी रोक नहीं पाएंगे...
बाहुबली नेता अनंत सिंह को एके-47 मामले में पटना हाईकोर्ट ने किया बरी, स्वतंत्रता दिवस से पहले जेल से होंगे आजाद। pic.twitter.com/9mQqVLKGo3— Pawan Singh (@pawansingh9099) August 14, 2024
जेल से आकर कैसा लग रहा अनंत जी
सवाल-कोर्ट से न्याय मिल गया आपको अनंत जी. अच्छा लग रहा है..
अनंत सिंह-क्या आपका मन था. न्याय मिल जाए तो भीतरे हम रहें. पूछना कि है.
अनंत सिंह- सर, चुनाव है, कैसे देख रहे हैं.
अनंत सिंह-चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे.
सवाल-चुनाव लड़िएगा आप भी.
अनंत सिंह-हां.
सवाल-किस पार्टी से चुनाव लड़ने का तय किया है.
अनंत सिंह-हां, नीतीश जी के पार्टी से.
सवाल-नीतीश जी पूरा काम किए हैं 20 साल हो गया उनका
अनंत सिंह-हां, अभी 25 साल आउऱ
सवाल-नीतीश जी ही रहेंगे.
अनंत सिंह-हां,
सवाल-तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारा नकल करते हैं. जो हम कहते हैं, वही करते हैं.
अनंत सिंह-उस सब हम लंदर-फंदर में हम नहीं रहते हैं, लंदर-फंदर में उ रहें. के किकर से लड़ रहा है ओकरा से हमरा मतलब नहीं.
सवाल-नीतीश जी बिजली फ्री कर दिए.
अनंत सिंह-कौन चीज नहीं कर दिया. जनता का कौन काम बचल है. रोड, लाइन, पानी, बिजली, खाना कमी कोइची के है.
सवाल-लेकिन विरोधी बोल रहे हैं कि वो अस्वस्थ हैं.
अनंत सिंह-तो विरोधी का बोलेंगे. विरोधियों कभी बड़ाई करता है की.
इस पत्रकार पर भड़के अनंत सिंह
VIDEO | Anant Singh, former Bihar MLA, walks out of Beur Jail a day after being granted bail in the Mokama firing case.— Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2025
"Hum chunav ladenge (We will contest the Bihar elections)," said Singh in his first statement while speaking to PTI.
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/9P7XZkoxbp
निशांत और तेजस्वी पर अनंत सिंह
सवाल-नीतीश कुमार के बेटे का चुनाव लड़ने को लेकर खूब चर्चा है.
अनंत सिंह-हमको कहना है कि एकदम पार्टी में आना चाहिए. इलेक्शन लड़ना चाहिए.
सवाल-इस मुद्दे पर आप बात कीजिएगा नीतीश जी से
अनंत सिंह-हां, तो बात बताएंगे कि लाइए.
सवाल-मुख्यमंत्री बनना चाहिए निशांत को या जेडीयू की कमान संभालनी चाहिए
अनंत सिंह-पहले तो काम करेगा. लोग काम देखेगा तब न बताएगा कि कौन लायक है. लेकिन हम जानते हैं कि बढ़िया है. बढ़ियां इंजीनियरिंग पढ़ल है. इ नहीं कि अठवां, छठवां, सातवां नहीं है.
सवाल-अठवां-सातवां की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री रहे हैं.
अनंत सिंह-हां, तो उ रहे हैं तो ओकरा कोई भागी लेले है.
नीरज पर भड़के अनंत सिंह
सवाल-2005, 2010 में आप नीतीश जी के साथ थे. 2015 में क्यों अलग हो गए.
अनंत सिंह-कुछ बात हो गया था वैसा. तो हमरा बात अच्छा नहीं लगा. उ नीरजा है बैठल-बैठल करते रहता है त हम सोचे कि एकरा देखा देते हैं हटइयो के. त हट के भी देखाए. लालू की पार्टी से भी लड़े. उ नीरजे को दिखाने के लिए हम लालू जी की पार्टी से भी लड़े और निर्दलीय भी लड़े. कि उ देखले कुत्ता कम से कम.
जेल का अनंत सिंह का अनुभव
सवाल-अच्छा, जेल का कुछ अनुभव बताइएगा.
अनंत सिंह-कोई जेल का अनुभव नहीं है. जेल में खाना है, सुतना है. त अनुभव कोइची. ए में अनुभव के कौन बात है.
सवाल-खाना-पीना वहां कैसा था
अनंत सिंह-बड़ी बढ़ियां.
सवाल-जेल में डर नहीं लगता.
अनंत सिंह-हां, वहां तो गोली चलते रहता है.
माँ-बहनों पर अत्याचार, नहीं सहेंगे छोटे सरकार 🙏#AnantSingh #AnantKumarSinghMla #Bihar #MokamaVidhansabha #MLA_Anantsingh #ChoteSarkar #BiharElection2025 #अनंत_सिंह #BiharVidhansabhaElection2025 pic.twitter.com/KxbH5QeVk0— Anant Kumar Singh (@MLA_AnantSingh) August 8, 2025
अनंत सिंह ने पत्नी को कहा खचड़ी
सवाल-आपकी पत्नी विधायक हैं. फिर से चुनाव लड़ाइएगा ना पत्नी को.
अनंत सिंह-नहीं.
सवाल-काहे
अनंत सिंह-उ बढ़िया काम नहीं किया.
सवाल-काहे पत्नी से गुस्सा हैं.
अनंत सिंह-नहीं गुस्सा हमको नहीं है. बढ़िया कामे नहीं किया. जनता से मिलबे-जुलबे नहीं किया.
सवाल-त अपनी ही पत्नी के खिलाफ बोलिएगा
अनंत सिंह-त पत्नी रहे खचड़ी तो कहें शुद्धा.
सवाल-आपसे बात नहीं होता है.
अनंत सिंह-रोजे बात होता है.
सवाल-त काहे ऐसे बोल रहे हैं. घर जाएंगे तो आपको सुनाएंगी नहीं.
अनंत सिंह-नहीं.
सवाल-आपका लव मैरेज हुआ था कि अरेंज मैरेज.
अनंत सिंह-लव मैरेज हम बूझबे नहीं करते हैं कि इस सब क्या होता है. हम अपने से किए थे. अब जो समझ लीजिए.
सवाल-कैसे मिले थे पत्नी से
अनंत सिंह-मिला था कलकत्ता में.
सवाल-सच बता रहे हैं कि झूठ.
अनंत सिंह-एको बात सच नहीं बता रहे हैं.हम पसंद किए हम बियाह कर लिए. बस. भादो महीना था.
