पटना के बीएन कॉलेज में रैगिंग मामला: दोषी छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकालने की तैयारी 

पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज कैंपस में दो दिनों में रैगिंग के दो मामले सामने आए हैं. 21 अगस्त को पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट गौरव कुमार के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की.

  • पटना के बीएन कॉलेज में दो दिनों में दो छात्रों के साथ रैगिंग और मारपीट के मामले सामने आए हैं.
  • पॉलिटिकल साइंस के छात्र गौरव कुमार और इकोनॉमिक्स के अभिनव रैगिंग के शिकार हुए हैं और शिकायत दर्ज कराई गई है.
  • कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी सक्रिय हुई है तथा पीरबहोर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
पटना:

बिहार की राजधानी पटना में पिछले दिनों हुए रैगिंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. यहां के बीएन कॉलेज में दो दिनों में दो छात्रों के साथ रैगिंग हुई है. छात्रों की शिकायत के बाद एंटी रैगिंग कमिटी एक्टिव हुई, पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है. कॉलेज अब रैगिंग करने वाले विद्यार्थियों को बाहर निकालने की कार्रवाई कर रहा है. 

सामने आई रैगिंग की तस्‍वीर 

रैगिंग मामले की एक तस्‍वीर सामने आई है जो कि सीसीटीवी की फुटेज है. इसमें नजर आ रहा है कि सभी छात्र पटना के बीएन कॉलेज के हैं. जो छात्र रेलिंग पर बैठे हैं वो सीनियर हैं और सामने खड़े छात्र रैगिंग के शिकार यानी जूनियर हैं. पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज कैंपस में दो दिनों में रैगिंग के दो मामले सामने आए हैं. 21 अगस्त को पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट गौरव कुमार के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की. उन लड़कों ने गौरव से परिचय पूछा और फिर उनकी पिटाई की. लड़के काले रंग की पल्सर से आए थे. 

गौरव की शिकायत पर कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमेटी की मीटिंग बैठक चल रही थी. ठीक उसी समय इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के दूसरे छात्र अभिनव के साथ कॉलेज के ही हर्ष राज ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की और उनकी रैगिंग की. अब इस मामले में कॉलेज प्रशासन के साथ साथ पीरबहोर थाना पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है. हर्ष समेत 3 आरोपियों से पूछताछ भी की गई है. 

प्रिंस‍िपल बोले, ऐसे छात्र बिगाड़ते माहौल 

कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद ने इस घटना पर कहा, 'हमारी यूनिवर्सिटी में परसों एक लड़के की कैंपस में पिटाई की गई है और हमने उसे एंटी रैगिंग कमेटी में रखा है. मामले पर विचार-विमर्श किया जा रहा था. इसी समय दूसरी घटना की जानकारी मिली. फिर दोनों लड़के कमेटी के सामने आए. हमने पुलिस के सामने एफआईआर दर्ज कराई है.'

उनका कहना था कि  ऐसे प्रवृति के छात्रों को सजा दी जानी चाहिए. यह माहौल बिगाड़ते हैं और उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने की जरूरत है. घटना के बाद कैंपस में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. कॉलेज अब इन आरोपियों को कॉलेज से बाहर निकालने की कवायद में जुटा है लेकिन शिकायतकर्ता अभी भी डरे हुए हैं. 

