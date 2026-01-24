'उसने कुछ नहीं पहना था और मुझे बुला रहा था', ऑफिस से घर लौट रही महिला से सरेआम हुई छेड़छाड़

महिला सुरक्षा के दावे तो खूब किए जाते हैं लेकिन हकीकत इससे हटकर होती है. आए दिन सड़कों पर सरेआम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहते हैं. अब ऐसा ही एक और मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक महिला के साथ दिनदहाड़े सड़क पर एक शख्स ने कथित तौर पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की है. महिला ने इंस्टाग्राम पर अपने साथ हुई आपबीती को साझा किया है. महिला ने दावा किया है कि एक शख्स उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था और आसपास खड़े लोग चुपचाप देख रहे थे.

महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर पूरा वाकया बताया है. उसने दावा किया कि ऑफिस से घर लौटते समय पब्लिक रोड पर उसे परेशान किया गया. अपनी पोस्ट में उसने बताया कि एक कार में एक आदमी पूरी तरह निर्वस्त्र था. उसने दावा करते हुए कहा, 'ऑफिस से घर लौटते समय, एक आदमी कार में पूरी तरह से निर्वस्त्र था और मुझे अपनी तरफ बुला रहा था. आस-पास लोग चल रहे थे, फिर भी जब मैंने मदद के लिए चिल्लाया तो किसी ने मेरी मदद नहीं की.'

अपनी पोस्ट में उसने यह भी दावा किया कि उसके चिल्लाने पर भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, जब आसपास लोग मौजूद थे. उसने आरोप लगाया कि उस आदमी ने फिर अपनी कार उसकी तरफ भी बढ़ा दी, जिससे वह और डर गई.

महिला ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'वीडियो रिकॉर्ड करना रिस्की था लेकिन मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा किया है. आसपास खड़े लोगों में इंसानियत की इतनी कमी देखकर बहुत दुख हुआ.'