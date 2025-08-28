पीवी सिंधु ने वांग झी यी को हराकर बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश

PV Sindhu Into Quarterfinals of the BWF World Championships: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधु ने गुरुवार को यहाँ विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की वांग झी यी को 21-19, 21-15 से हराकर बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. 15वीं रैंकिंग की सिंधु, जिन्होंने 2019 में बासेल में विश्व खिताब जीता था, को प्री-क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल करने में 48 मिनट लगे.

पांच बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता सिंधु ने कुछ तीखे हमलों के साथ दमदार शुरुआत की और पहला गेम 21-19 से जीत लिया, जबकि वांग अपने रिटर्न में निष्क्रिय दिखीं. भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे गेम में अपनी लय बरकरार रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया और चीनी खिलाड़ी के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 3-2 कर लिया.