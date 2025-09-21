विज्ञापन
China Masters Final: चीन मास्टर्स फाइनल में भारतीय जोड़ी की हार, सात्विक-चिराग का टूटा दिल

Heartbreak for Satwik-Chirag: सात्विक और चिराग लगातार दूसरे फाइनल में शानदार फॉर्म में थे, उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में दूसरा कांस्य पदक जीतने और हांगकांग ओपन में उपविजेता रहने के बाद पूरे हफ्ते एक भी गेम नहीं गंवाया.

  • सात्विक और चिराग ने चाइना मास्टर्स सुपर 750 के फाइनल में कोरियाई जोड़ी से सीधे गेम में हार का सामना किया
  • भारतीय जोड़ी ने शुरुआती गेम में बड़ी बढ़त गंवाई और 45 मिनट में 19-21, 15-21 से मैच गंवाया
  • कोरियाई जोड़ी किम वोन हो और सियो सेउंग जे ने बेहतर धैर्य और तकनीकी कौशल दिखाकर खिताब जीता
भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को रविवार को एक और निराशा का सामना करना पड़ा, जब वे विश्व की नंबर एक जोड़ी कोरिया के किम वोन हो और सियो सेउंग जे से सीधे गेम में हार गए. चाइना मास्टर्स सुपर 750 के रोमांचक फाइनल में. एशियाई खेलों के चैंपियन इस जोड़ी को खिताबी सूखे को खत्म करने की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआती गेम में 14-7 की बढ़त गंवाने के बाद 45 मिनट में 19-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा.

सात्विक और चिराग लगातार दूसरे फाइनल में शानदार फॉर्म में थे, उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में दूसरा कांस्य पदक जीतने और हांगकांग ओपन में उपविजेता रहने के बाद पूरे हफ्ते एक भी गेम नहीं गंवाया. लेकिन उन्हें मजबूत स्थिति से पहला गेम गंवाने का अफसोस होगा.

किम और सियो, जो इस सीज़न में अन्य जोड़ीदारों के साथ प्रयोग करने के बाद फिर से साथ आए थे, 2025 के अपने नौवें फाइनल में खेल रहे थे. वे पहले ही छह ख़िताब जीत चुके हैं, जिनमें पेरिस में विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण और ऑल इंग्लैंड तथा इंडोनेशिया ओपन में सुपर 1000 का ख़िताब शामिल है. इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आक्रमण और सर्वश्रेष्ठ रक्षा के बीच की टक्कर माना जा रहा था और इसमें कुछ मौक़े भी आए, लेकिन अंत में किम और सियो ने बेहतर धैर्य और तकनीकी कौशल का परिचय देते हुए जीत हासिल की.

शुरुआती गेम में, कोरियाई टीम ने 3-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन भारतीयों ने कोणीय स्मैश की झड़ी लगाकर वापसी की और स्कोर 6-6 कर दिया. चिराग के नेट पर सटीक शॉट ने ब्रेक तक उन्हें 11-7 की बढ़त दिला दी और जल्द ही उन्होंने स्कोर 14-8 कर दिया.

हालांकि, कुछ गलतियां हुईं, एक वीडियो चैलेंज हारने से उनकी लय टूट गई और कोरियाई टीम ने अगले नौ में से आठ अंक लेकर 15-15 की बढ़त पर वापसी की. किम ने एक फ़ॉल्ट सर्व किया, लेकिन एक भ्रामक रिटर्न ने स्कोर 17-17 पर बराबरी पर ला दिया. चिराग की एक नेट एरर ने कोरिया को 19-17 की बढ़त दिला दी, लेकिन भारतीयों ने पलटवार करते हुए सेओ की गलती से स्कोर 19-19 कर दिया. बाएं हाथ के किम ने एक तेज़ विनर के साथ गेम पॉइंट हासिल किया, और चिराग का शॉट बाहर चला गया जिससे कोरियाई टीम ने पहला गेम जीत लिया.

साइड बदलने के बाद, भारतीय टीम 3-2 से आगे हो गई, जिसमें चिराग ने नेट पर शानदार प्रदर्शन किया, यहां तक कि पैरों के बीच से शॉट लगाने के बाद शॉट बाहर चला गया. 4-4 के स्कोर पर, सात्विक ने पैरों के बीच से रिटर्न लगाकर एक अंक हासिल किया. भारतीयों ने कोरियाई रक्षापंक्ति को भेदने के लिए तेज़ तीखे स्मैश लगाए और 8-6 की बढ़त बना ली. हालाँकि, उन्होंने कोरियाई टीम को 9-9 पर वापस आने दिया, लेकिन सेओ के आक्रामक क्रॉस-कोर्ट डिफेंसिव रिटर्न ने स्कोर 10-9 कर दिया. सेओ ने एक और नाज़ुक नेट शॉट लगाकर मध्यांतर तक एक अंक की बढ़त हासिल कर ली.

खेल फिर से शुरू होने पर, सेओ ने नेट में सर्विस की, लेकिन अगले ही पॉइंट पर सात्विक की कमज़ोर सर्विस को नाकाम कर दिया. सेओ के फ्लैट रिटर्न, उसके बाद किम द्वारा ज़मीन पर होने के बावजूद रैली को बनाए रखने और चिराग के लॉन्ग शॉट ने कोरियाई टीम को 15-11 से चार अंकों की बढ़त दिला दी. अगले ही पॉइंट पर सेओ ने फ्लैट रिटर्न में बढ़त बना ली, लेकिन चिराग फिर से चूक गए और कोरियाई टीम 17-14 से आगे रही.

एक बेहतरीन ड्रॉप शॉट ने कोरियाई टीम की बढ़त को 18-15 कर दिया, चिराग के दो बार लॉन्ग शॉट लगाने के बाद कोरियाई टीम ने पाँच मैच पॉइंट हासिल किए. इसके बाद सात्विक ने आखिरी रिटर्न लॉन्ग शॉट लगाकर कोरियाई टीम को खिताब दिला दिया.

