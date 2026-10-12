कार मार्केट में बड़ा उलट-फेर, Maruti की ये कार सबसे ज्यादा बिकी, 25 हजार से ज्यादा लोगों ने की खरीदारी

Top Selling Car: भारत में सितंबर 2026 के दौरान कारों की बिक्री के आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. Maruti Suzuki Baleno देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली पैसेंजर कार बनकर सामने आई है. कंपनी ने इस महीने इसकी 25,392 यूनिट्स डिस्पैच कीं, जो पिछले साल सितंबर के मुकाबले 93% ज्यादा हैं. वहीं, Tata Nexon और Tata Punch ने भी शानदार परफॉर्म करते हुए टॉप-3 में जगह बनाई. देश की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में Maruti Suzuki के छह मॉडल शामिल रहे.

सितंबर 2026 में Baleno बनी नंबर-1 कार

Maruti Suzuki Baleno ने सितंबर 2026 में 25,392 यूनिट्स की डिस्पैच दर्ज की. पिछले साल इसी महीने कंपनी ने इसकी 13,173 यूनिट्स डिस्पैच की थीं. इस तरह Baleno की सालाना बिक्री में 93% की बढ़ोतरी हुई. टॉप-10 कारों में यह सबसे ज्यादा सालाना ग्रोथ दर्ज करने वाला मॉडल रहा. प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में Baleno की मजबूत पकड़ ने इसे देश की नंबर-1 कार बना दिया.

Tata Nexon और Punch की टॉप-3 में एंट्री

Tata Motors की Nexon सितंबर में 20,456 यूनिट्स की डिस्पैच के साथ दूसरे स्थान पर रही. हालांकि, पिछले साल सितंबर में इसकी 22,573 यूनिट्स बिकी थीं. Nexon की सालाना बिक्री में 9% की गिरावट दर्ज की गई. वहीं, Tata Punch ने 20,333 यूनिट्स की डिस्पैच के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में 28% की बढ़ोतरी हुई. Punch ने सितंबर 2025 के अपने बिक्री आंकड़े से 4,400 से ज्यादा यूनिट्स की बढ़त दर्ज की.

टॉप-10 में Maruti Suzuki के छह मॉडल

सितंबर 2026 की टॉप-10 कारों की लिस्ट में Maruti Suzuki का दबदबा देखने को मिला. कंपनी के छह मॉडल Baleno, Fronx, Wagon R, Dzire, Swift और Ertiga इस लिस्ट में शामिल रहे. Maruti Suzuki Fronx ने 19,282 यूनिट्स की डिस्पैच दर्ज की. इसकी सालाना बिक्री में 40% की बढ़ोतरी हुई. वहीं, Ertiga की 16,911 यूनिट्स डिस्पैच की गईं. Ertiga ने भी सालाना आधार पर करीब 40% की ग्रोथ दर्ज की. इन आंकड़ों से साफ है कि कंपनी की हैचबैक, कॉम्पैक्ट SUV और MPV जैसी अलग-अलग कैटेगरी की कारों को ग्राहकों की अच्छी मांग मिल रही है.

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Nexon और Punch की कुल 40,789 यूनिट्स डिस्पैच

Tata Motors की Nexon और Punch ने मिलकर सितंबर 2026 में 40,789 यूनिट्स की डिस्पैच दर्ज की. हालांकि Nexon की बिक्री में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन Punch की बढ़ती मांग ने कंपनी के परफॉर्मेंस को मजबूती दी है. भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV की मांग लगातार बनी हुई है. Nexon और Punch के आंकड़े इस सेगमेंट में Tata Motors की मजबूत मौजूदगी को दिखाते हैं.

SUV के साथ हैचबैक कारों की भी मजबूत मांग

SUV की लोकप्रियता के बावजूद हैचबैक कारों ने बिक्री की लिस्ट में अपनी मजबूत जगह बनाए रखी. Baleno, Wagon R और Swift ने मिलकर सितंबर 2026 में 61,000 से ज्यादा यूनिट्स की डिस्पैच दर्ज की. कम कीमत, डेली के इस्तेमाल में आसानी और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी जैसे कारणों से हैचबैक कारों की मांग बनी हुई है. दूसरी ओर, Hyundai Creta टॉप-10 में शामिल कंपनी का इकलौता मॉडल रही. इस SUV ने 17,657 यूनिट्स की डिस्पैच के साथ सातवां स्थान हासिल किया. वहीं, Mahindra Scorpio 17,313 यूनिट्स के साथ नौवें स्थान पर रही.

टॉप-10 कारों की कुल डिस्पैच में 17.2% की बढ़ोतरी

सितंबर 2026 में देश की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की कुल डिस्पैच 1,91,332 यूनिट्स रही. पिछले साल सितंबर में ये आंकड़ा 1,63,725 यूनिट्स था. इस तरह टॉप-10 कारों की कंबाइंड डिस्पैच में सालाना आधार पर 17.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. ये आंकड़ा दिखाता है कि भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में अलग-अलग सेगमेंट की कारों को अच्छी मांग मिल रही है.

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