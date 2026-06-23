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Tesla की कार ने तोड़ी दीवार, महिला की मौत के बाद ऑटो-पायलट मोड पर उठे सवाल तो Elon Musk ने दिया जवाब

अमेरिका के टेक्सास में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक टेस्ला कार घर की दीवार तोड़कर अंदर घुस गई और एक महिला की मौत हो गई. ड्राइवर ने कार के ऑटोपायलट सिस्टम पर आरोप लगाया है, जबकि एलन मस्क (Elon Musk) ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

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Tesla की कार ने तोड़ी दीवार, महिला की मौत के बाद ऑटो-पायलट मोड पर उठे सवाल तो Elon Musk ने दिया जवाब
Tesla के इस एक्सीडेंट ने उड़ाए सबके होश, एलन मस्क ने तोड़ी चुप्पी
Image Source- Harris County Sheriff's Office/Carscoops

अमेरिका के टेक्सास से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार Tesla Model 3 अनियंत्रित होकर एक घर के अंदर जा घुसी. इस टक्कर में घर के अंदर मौजूद एक 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. हादसे के बाद ड्राइवर ने दावा किया कि कार का ड्राइवर-असिस्टेंस (Autopilot/FSD) सिस्टम चालू था, जिसके बाद दुनिया भर में टेस्ला की सेफ्टी पर सवाल उठने लगे. हालांकि, अब इस पर खुद एलन मस्क और टेस्ला की टीम का बड़ा बयान सामने आया है.

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