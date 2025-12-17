Tata Sierra की धमाकेदार वापसी, एक दिन में ही बना दिया क्रेजी रिकॉर्ड

17 दिसंबर 2025 को टाटा मोटर्स ने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बार फिर इतिहास रच दिया. आइकॉनिक Tata Sierra की बुकिंग खुलते ही पहले ही दिन 70,000 से ज्यादा कन्फर्म ऑर्डर मिल गए. इसके अलावा करीब 1.35 लाख ग्राहकों ने अपनी पसंद का वेरिएंट और कॉन्फिगरेशन चुन लिया, जिसके बाद ये लोग भी बुकिंग प्रोसेस पूरी करने की ओर बढ़ रहे हैं. यह जबरदस्त रिएक्शन साफ दिखाता है कि Sierra आज भी भारतीय ग्राहकों के दिलों में एक खास जगह रखती है.

Tata Sierra का जबरदस्त क्रेज

Tata Sierra सिर्फ एक नई SUV नहीं, बल्कि लोगों की दिलों पर छाई ऐसी कार है जिसका क्रेज बुकिंग के पहले दिन ही दिख गया. Sierra को लेकर ऐसी एक्साइटमेंट इसे प्रीमियम मिड-SUV सेगमेंट में एक मजबूत कार बनाती है. Tata Motors ने इस बार फिर अपने डिजाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है.

Tata पैसेंज इलेक्टिक मोबिलिटी चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि "ग्राहकों की यह जबरदस्त प्रतिक्रिया Tata Sierra की लेजेंडरी पहचान को फिर से साबित करती है. Sierra ने इस बार एक नई कैटेगरी बनाई है, जिसे प्रीमियम मिड-SUV कहा जा रहा है."

प्रीमियम मिड-SUV सेगमेंट

नई Tata Sierra में इस बार ज्यादा स्पेस, बेहतर कंफर्ट, प्रीमियम लग्ज़री, मजबूत सेफ्टी और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया गया है. Sierra हर उस ग्राहक के लिए है जो सिर्फ एक साधारण SUV नहीं, बल्कि कुछ अलग और खास चाहता है.

बता दें, 25 नवंबर 2025 को ऑल-न्यू Tata Sierra लॉन्च हुई थी. ये गाड़ी पिछले 30 सालों से ज्यादा समय तक लोगों की पहचान रही है. नई Sierra को एक बार फिर से नए दौर के हिसाब से तैयार किया गया है. इसमें पुराने मॉडल की पहचान के साथ-साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजाइन का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है.

इसी के साथ Tata Sierra को तीन एडवांस पावरट्रेन वेरिएंट के साथ पेश किया गया है. इसमें 1.5 लीटर Kryojet डीज़ल इंजन, 1.5 लीटर TGDi Hyperion पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर NA Revotron पेट्रोल इंजन शामिल हैं. ये सभी इंजन अलग-अलग ड्राइविंग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्मूद और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देने का वादा करते हैं.