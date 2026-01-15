विज्ञापन
Tata Sierra की डिलीवरी शुरू, ऐसे घर ला पाएंगे अपनी सपनों की एसयूवी, जानें पूरा प्रोसेस

Tata Sierra Delivery Start: मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में अब तक हुंडई क्रेटा का एकछत्र राज रहा है, लेकिन टाटा सिएरा के पास इमोशनल कनेक्ट और मजबूत बिल्ड क्वालिटी का भरोसा है.

Tata Sierra Delivery Start: टाटा मोटर्स के ग्राहकों को जिस पल का इंतजार था, वो आखिरकार आज पूरा हुआ. कंपनी की मोस्ट अवेटेड और आइकोनिक ब्रांड सिएरा एक बार फिर सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार है. आज से टाटा सिएरा (Tata Sierra SUV) की डिलीवरी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है. ऐसे में आप अगर एक दमदार एसयूवी को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो अब वो समय आ चुका है. 

दरअसल लॉन्च के साथ ही टाटा सिएरा ने मार्केट में धूम मचा दी थी. सोशल मीडिया से लेकर शोरूम तक इसके बारे में हर कोई जानना चाह रहा है. इस खबर में आपको बताते हैं इस गाड़ी में क्या खास है, जो इसे सड़क का किंग बनाता है.

टाटा मोटर्स ने आज से चुनिंदा शहरों में इसकी डिलीवरी शुरू कर दी है. अगर आपने भी इसकी बुकिंग कराई है, तो जल्द ही आपके गैरेज की शोभा बढ़ाने के लिए यह लेजेंडरी एसयूवी आपके घर पर होगी.

बुकिंग प्रोसेस

आप अपनी सिएरा को दो तरीकों से बुक कर सकते हैं.-

  • ऑनलाइन बुकिंग
  1. टाटा मोटर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  2. 'Tata Sierra' मॉडल चुनें और अपना पसंदीदा वेरिएंट (Smart, Pure, Adventure, आदि) और रंग चुनें
  3. 21 हजार से लेकर 25 हजार का टोकन अमाउंट देकर बुकिंग कन्फर्म करें
  • ऑफलाइन बुकिंग
  1. अपने पास के टाटा मोटर्स डीलरशिप पर जाएं
  2. वहां आप गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं
  3. सेल्स एग्जीक्यूटिव से फाइनेंस, एक्सचेंज ऑफर और वेटिंग पीरियड की जानकारी लेकर बुकिंग फॉर्म भरें

डिजाइन जिसने दिल जीत लिया

नई सिएरा में सिग्नेचर अल्पाइन विंडो को जारी रखा गया है, जो पुराने मॉडल की याद दिलाती है. हालांकि, इसका लुक पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक है.

शानदार केबिन

टाटा ने इसे लाउंज एक्सपीरियंस के साथ पेश किया है. इसमें पीछे की सीटों पर जो लेग-रूम और कंफर्ट मिलता है, वह इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं है.

दमदार इंजन

यह एसयूवी न केवल इलेक्ट्रिक (EV) अवतार में बल्कि पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में भी लॉन्च की गई है, जो इसे हर तरह के ग्राहकों की पहली पसंद बनाता है.

टेक-लोडेड फीचर्स

इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे मॉर्डन फीचर्स दिए हैं.

किसके लिए बजी खतरे की घंटी?

मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में अब तक हुंडई क्रेटा का एकछत्र राज रहा है, लेकिन टाटा सिएरा के पास इमोशनल कनेक्ट और मजबूत बिल्ड क्वालिटी का भरोसा है. एक्सपर्ट का मानना है कि सिएरा का रफ-एंड-टफ लुक उन युवाओं को अपनी ओर खींचेगा, जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं.

