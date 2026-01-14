Tata Punch Facelift 2026 vs Punch EV: जुड़वां तो हैं पर खासियत अलग, जानें कौन है आपके लिए पॉवर-पैक?

Tata Punch Facelift 2026 vs Punch EV: टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे मोस्ट अवेटेड एसयूवी पंच 2026 को नए अवतार में पेश कर दिया. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पेट्रोल वाली फेसलिफ्ट पंच इलेक्ट्रिक पंच को टक्कर दे पाएगी? दिखने में ये दोनों गाड़ियां एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन इनकी खासियत और फीचर्स एकदम अलग है. ऐसे में अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी को अपने घर लेकर आएं, तो ये खबर आपके लिए ही है.
लुक में कौन है बेहतर?
नई पंच फेसलिफ्ट के लुक में इलेक्ट्रिक वर्जन से काफी कुछ मेल खाता है. जहां पंच ईवी में एक लंबी कनेक्टेड एलईडी लाइट बार मिलती है, वहीं नई पेट्रोल पंच में स्लीक और अलग दिखने वाले LED डीआरएल दिए गए हैं. ईवी का चेहर क्लोज पैनल के साथ में है और इसमें आगे ही चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जबकि पेट्रोल मॉडल में कूल ब्लैक ग्रिल दी गईं हैं.
इंटीरियर किसका लग्जरी?
अंदर कदम रखते ही आपको एहसास होगा कि टाटा ने दोनों को प्रीमियम बनाने की कोशिश की है. स्टेयरिंग की बात करें तो दोनों में अब टाटा का नया 2-स्पोक इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टेयरिंग व्हील मिलता है. वहीं, गियर नॉब के लिए पेट्रोल वर्जन में पुराना गियर स्टिक और हैंडब्रेक है, जबकि EV में लग्जरी कारों वाला रोटरी डायल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है.
फीचर्स में किसने मारी बाजी?
फीचर्स के मामले में EV थोड़ी आगे निकल जाती है. क्योंकि नई पंच पेट्रोल में 10.25-इंच टचस्क्रीन तो है, लेकिन इसका ड्राइवर डिस्प्ले 7-इंच का है. वहीं, पंच ईवी में पूरा 10.25-इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है. इसके अलावा गर्मी से राहत देने वाली वेंटिलेटेड सीटें सिर्फ अभी ईवी वर्जन में ही मौजूद हैं.
पॉवर
पावर के लिए पंच फेसलिफ्ट में अब नेक्सन वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल रहा है. साथ ही ये भारत की पहली एसयूवी है, जिसमें सीएनजी के साथ ऑटोमैटिक का मजा मिलता है. दूसरी तरफ पंच ईवी की बात करें तो ये पावर के साथ स्पीड का भी मजा देती है. इसकी रेंज 315 किमी से 421 किमी तक है, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए शानदार है.
बजट
नई टाटा पंच की कीमत 5.59 लाख से 10.54 रुपये लाख (एक्स-शोरूम) है. ये उन लोगों के लिए है, जो कम बजट में एक सॉलिड एसयूवी चाहते हैं. टाटा पंच ईवी की बात करें तो ये 9.99 लाख रुपये से 14.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में मिलती है. ये उनके लिए है जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं.
अगर आप एक दिन में 30 से 40 किमी गाड़ी चलाते हैं और बजट थोड़ा कम है, तो नई 2026 पंच फेसलिफ्ट आपके लिए बेस्ट है. लेकिन अगर आप शहर के ट्रैफिक से परेशान हैं. एक दिन में 50 किमी से ऊपर ट्रेवल करते हैं साथ ही एक हाई-टेक, साइलेंट और ईको-फ्रेंडली राइड चाहते हैं, तो पंच EV की तरफ जा सकते हैं.
