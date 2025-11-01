टाटा मोटर्स ने कर दिया कमाल, इस मामले में महिंद्रा-हुंडई को पछाड़कर बन गई नंबर 1 कंपनी

TMPV Records: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) ने अक्टूबर 2025 में अपनी सेल का रिकॉर्ड बनाते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) और हुंडई जैसी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर महीने में टाटा मोटर्स ने जहां 74,705 यूनिट्स कारें सेल की, वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 66,800 यूनिट्स और हुंडई ने 65,045 यूनिट्स कारें बेचीं.

आंकड़ों से साफ है टाटा मोटर्स ने महिंद्रा को 7,905 यूनिट्स और हुंडई को 9,660 यूनिट्स के अंतर से पीछे छोड़ते हुए पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है.

टाटा मोटर्स के प्रदर्शन में उछाल

टाटा मोटर्स के लिए अक्टूबर 2025 का महीना शानदार रहा, खासकर पिछले महीनों की तुलना में:

महीना बिक्री (यूनिट्स) अक्टूबर 2025 74,705 सितंबर 2025 41,151 अगस्त 2025 38,286

यह प्रदर्शन कंपनी के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि अगस्त 2025 में TMPV, महिंद्रा और हुंडई दोनों से पीछे थी, लेकिन अक्टूबर में उसने जबरदस्त वापसी करते हुए लीड हासिल कर ली.

सेल बढ़ने के पीछे क्या है वजह

कंपनी के मौजूदा मॉडल जैसे नेक्सन, सफारी, हैरियर, टियागो, पंच, टिगोर, और अल्ट्रोज का अच्छा प्रदर्शन.

अक्टूबर में त्योहारों का मौसम होने और GST सुधारों की वजह से शोरूम में ग्राहकों की संख्या में इजाफा हुआ.

सिएरा की वापसी

अपनी मौजूदा सफलता के बाद, टाटा मोटर्स अब भारतीय बाजार में अपना एक और पॉपुलर मॉडल सिएरा एसयूवी को वापस लाने की तैयारी कर रही है. सिएरा को मॉर्डन डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ उतारा जाएगा और यह डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक—तीनों तरह के इंजन ऑप्शन में आ सकती है.