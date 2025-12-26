विज्ञापन
टाटा सफारी और हैरियर का आ रहा पेट्रोल वर्जन, माइलज देखकर मजा आ जाएगा

टाटा मोटर एसयूवी सेंगमेंट की अपनी बेहतरीन गाड़ियों सफारी और हैरियर का पेट्रोल वर्जन लॉन्च करने वाली है. अगले महीने इन दोनों एसयूवी को लॉन्च किया जा सकता है. टाटा ने दावा किया है कि टेस्ट के दौरान हैरियर ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे का माइलेज दिया है.

टाटा सफारी और हैरियर का पेट्रोल वर्जन
  • टाटा सफारी और हैरियर का पेट्रोल वर्जन अगले महीने तक हो सकता है लॉन्च
  • टाटा ने दावा किया है कि हैरियर का पेट्रोल वर्जन 25 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज दे रही है
  • वहां सफारी की टॉप स्पीड 216 किलोमीटर प्रतिघंटे का दावा किया गया है
नई दिल्ली:

टाटा मोटर्स ने अपनी बेहतरीन एसयूवी सफारी और हैरियर का नया पेट्रोल वर्जन लॉन्च किया है. हालांकि, अभी इन गाड़ी की भारत में ऑफिशियल लॉन्चिंग नहीं हुई है. कंपनी ने 1.5 लीटर टर्बोचार्जड पेट्रोल इंजन में लॉन्च किया है. कंपनी इसका नाम हाईपेरियन रखा है. टाटा ने नए हैरियर और सफारी का वीडियो जारी किया है. टाटा ने नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक फैसिलिटी इंदौर का ये वीडियो जारी किया है. कंपनी ने हैरियर के माइलेज को लेकर बड़ा दावा किया है. दोनों धांसू गाड़ियां अगले महीने लॉन्च हो सकती हैं. 

टेस्ट के दौरान गाड़ियों का परफॉर्मेंस, टॉप स्पीड और फ्यूल इफिसिएंशी की जांच की है. वीडियो में लाल रंग के टाटा हैरियर में हाईपेरियन बैज दिख रहा है. इसी वीडियों में रेड डार्क एडिशन वाली सफारी भी दिख रही है. इस गाड़ी का भी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है. टाटा मोटर्स ने दावा किया है कि टेस्ट के दौरान सफारी की टॉप स्पीड 216 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचा. 

टेस्ट के बाद टाटा ने दावा किया है कि हैरियर ने 25.9 का माइलेज दिया जबकि सफारी ने 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया. भारत में मैन्युअल ट्रांसमिशन मामले में हैरियर ने हाइएस्ट फ्यूल इफिसिएंशी हासिल किया है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है. 

दोनों एसयूवी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है. चार सिलेंडर टर्बोचार्जड पेट्रोल इंजन 170 हार्सपावर की ताकत देता है और 280 NM का टॉर्क देता है. इस एसयूवी को अगले महीने भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. 

गौरतलब है कि हाल में ही लॉन्च की गई टाटा सियरा भी हाईपरिन इंजन के प्लेटफॉर्म पर बना है. इसका टेस्ट भी इंदौर में हुआ था. सियरा में 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है. टेस्ट के दौरान सियरा के 29.9 किलोमीटर प्रतिघंटे का माइलेज का दावा किया गया है. 

