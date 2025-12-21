गाड़ी पी रही ज्यादा तेल? अपनाएं ये 5 जादुई ट्रिक्स, आपकी कार बनेगी 'माइलेज किंग'

Tricks For increase Car Mileage: क्या आपकी कार का माइलेज लगातार गिर रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कार कुछ ज्यादा ही पेट्रोल पी रही है? बढ़ते तेल के दामों के बीच ये समस्या मिडिल क्लास की जेब पर भारी पड़ने लगती है. लेकिन घबराइए मत. अपनी ड्राइविंग स्टाइल और कार के रखरखाव में बस थोड़े से बदलाव करके आप बड़ी बचत कर सकते हैं.
आपको बताते हैं कुछ ऐसे प्रो टिप्स के बारे में जो आपकी पुरानी कार को भी नया जैसा माइलेज देने पर मजबूर कर देंगे.
क्लच कम, गियर ज्यादा
कई लोगों की आदत होती है कि वे चलते समय क्लच पर पैर रखते हैं. यह आदत न सिर्फ क्लच प्लेट को घिसती है, बल्कि इंजन पर बेवजह दबाव डालकर माइलेज भी कम करती है. इसके साथ ही जरूरी है सही समय पर सही गियर डालें. जल्दी हाई गियर में जाना और इंजन पर कम दबाव डालना फ्यूल बचाने का सबसे सटीक तरीका है.
टायर प्रेशर का रखें ध्यान
क्या आप जानते हैं कि टायर में कम हवा होने पर इंजन को कार खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है? हफ्ते में एक बार टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं. सही हवा से न केवल गाड़ी मक्खन की तरह चलेगी, बल्कि आपका माइलेज भी 10 से 15% तक बढ़ सकता है.
फालतू का वजन हटाएं
आपकी कार का बूट कोई स्टोर रूम नहीं है. कार में रखा फालतू सामान, जैसे भारी टूल बॉक्स, पुरानी मैगजीन या कबाड़ गाड़ी का वजन बढ़ाता है. गाड़ी जितनी हल्की होगी इंजन उतना ही कम पेट्रोल खर्च करेगा.
रैश ड्राइविंग को कहें ना
सिग्नल खुलते ही रॉकेट की तरह गाड़ी भगाना और फिर अचानक ब्रेक मारना, यह पेट्रोल जलाने की रेसिपी है. हमेशा स्मूथ एक्सीलरेशन और ग्रेजुअल ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें. हाइवे पर 70-80 किमी/घंटा की स्टेबल स्पीड माइलेज के लिए गोल्डन स्पीड कही जाती है.
एयर फिल्टर और सर्विसिंग
एक गंदा एयर फिल्टर आपके इंजन का दम घोंट देता है. अगर इंजन को सांस लेने में दिक्कत होगी तो वह ज्यादा तेल खाएगा. इसलिए समय पर सर्विसिंग कराएं और इंजन ऑयल के साथ एयर फिल्टर को चेक करते रहें.
ट्रैफिक सिग्नल पर रखें ध्यान
अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर 30 सेकंड से ज्यादा रुकने वाले हैं, तो इंजन बंद कर दें. आइडलिंग कंडीशन में इंजन सबसे ज्यादा ईंधन बर्बाद करता है.
