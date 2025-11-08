भारत में लॉन्च हुआ कमाल का ई-स्कूटर, पहले 1000 ग्राहकों को मिल रहा बस इतने रुपए में

N-First Electric Scooter Launch: अगर आप कम कीमत में अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर सर्च कर रहे थे तो आपका यह इतंजार पूरा हुआ. भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी Numeros Motors ने अपना दूसरा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर 'n-First' लॉन्च कर दिया है. कंपनी का यह दूसरा स्कूटर है, वहीं भारत में यह पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पहले 1,000 ग्राहकों के लिए ₹64,999 रखी गई है.

स्पेसिफिकेशन्स

फीचर डिटेल्स शुरुआती कीमत ₹64,999 (एक्स-शोरूम, पहले 1,000 ग्राहकों के लिए) टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा मोटर 1.8 kW PMSM मिड-ड्राइव मोटर (चेन ट्रांसमिशन के साथ) रेंज (IDC) 2.5 kWh वेरिएंट: 91 किमी तक रेंज (IDC) 3.0 kWh वेरिएंट: 109 किमी तक बैटरी लिक्विड इमर्शन-कूल्ड लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी चार्जिंग टाइम (2.5 kWh मॉडल) लगभग 5-6 घंटे चार्जिंग टाइम (3.0 kWh मॉडल) लगभग 7-8 घंटे

वेरिएंट्स

पांच वेरिएंट्स और तीन ट्रिम लेवल्स

n-First Max, n-First i-Max, और n-First Max+

पहिए

16-इंच के बड़े पहिए

डिजाइन

इटैलियन डिजाइन हाउस 'Wheelab' की मदद से तैयार. इसमें गोल हेडलाइट और स्पोर्टी अपील है.

कलर ऑप्शन

ट्रैफिक रेड (Traffic Red

प्योर व्हाइट (Pure White)

सस्पेंशन

आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे एडजस्टेबल डुअल शॉक अब्जॉर्बर

ब्रेकिंग

दोनों सिरों पर ड्रम ब्रेक

सिर्फ 499 रुपए में करें बुक

साथ ही कंपनी ने 499 रुपये के साथ इसे बुक करने की सुविधा भी दी है. ऐसे में अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कर लें, पहले 1000 ग्राहकों को कमाल की डील मिल रही है.